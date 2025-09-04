Τζόρτζιο Αρμάνι: Το αυτοκίνητο που πήρε το όνομά του

Ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Η Ιταλία αλλά και ο χώρος της μόδας θρηνούν την απώλεια του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός από τους σημαντικότερους σχεδιαστές των τελευταίων δεκαετιών. Ο Αρμάνι υπήρξε συνεργάτης της Scuderia Ferrari αλλά και της Fiat, με την τελευταία να δημιουργεί μία συλλεκτική έκδοση του 500e που έφερε το όνομά του.

Fiat 500e Armani

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο Πρόεδρος του Ομίλου Stellantis Τζον Έλκαν (πρόκειται για τον εγγονό του Τζιάνι Ανιέλι) και ο CEO της Fiat Ολιβιέ Φρανσουά, παρέδωσαν στον Αρμάνι τα δύο πρώτα Fiat 500e της Giorgio Armani Collector's Edition, της συλλεκτικής έκδοσης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης.

@Photo credits: Stellantis

