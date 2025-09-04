Ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Η Ιταλία αλλά και ο χώρος της μόδας θρηνούν την απώλεια του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός από τους σημαντικότερους σχεδιαστές των τελευταίων δεκαετιών. Ο Αρμάνι υπήρξε συνεργάτης της Scuderia Ferrari αλλά και της Fiat, με την τελευταία να δημιουργεί μία συλλεκτική έκδοση του 500e που έφερε το όνομά του.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο Πρόεδρος του Ομίλου Stellantis Τζον Έλκαν (πρόκειται για τον εγγονό του Τζιάνι Ανιέλι) και ο CEO της Fiat Ολιβιέ Φρανσουά, παρέδωσαν στον Αρμάνι τα δύο πρώτα Fiat 500e της Giorgio Armani Collector's Edition, της συλλεκτικής έκδοσης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης.