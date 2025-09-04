Η αγωνιστική δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής επιστρέφει με το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν να ξεκινάει στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Δύο περίπου μήνες μετά τις 6 Ώρες του Σάο Πάολο, το WEC επιστρέφει το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου με τις 6 Ώρες του Τέξας στο Circuit of the Americas. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής παραμένει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και κατευθύνεται για τη Βόρια Αμερική και συγκεκριμένα την άγρια δύση για τον έκτος από τους οκτώ αγώνες της σεζόν.

Η επίσημη ονομασία του αγώνα είναι Lone Star Le Mans, στο οποίο θα συνεχιστεί το «κυνηγητό» της Ferrari στη μάχη των δύο τίτλων.

RACE WEEK IS FINALLY HERE! 🇺🇸



After a long and painfully quiet summer break… we’re sure ready to shake things up in Austin, Texas for the 6 Hours of COTA!



Catch every second of the race, live and uninterrupted on https://t.co/B3OAfJ9by7!#WEC #6HCOTA pic.twitter.com/OrSHDRnr95 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 1, 2025

Γνωρίστε την πίστα

Ο πρώτος αγώνας στο Circuit of the Americas για το WEC πραγματοποιήθηκε το 2013. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 7 αγώνες. Η διαδρομή έχει μήκος 5.513 μέτρα και αποτελείται από 20 στροφές. Η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στο Lone Star Le Mans είναι η Porsche. Νικήτρια ομάδα το 2024 ήταν η AF-Corse με την κίτρινη Ferrari 499P #83.

Στον αγώνα θα πάρουν μέρος 36 αγωνιστικά εκ των οποίων τα 18 θα είναι στην κατηγορία Hypercar και τα 18 στην κατηγορία LMGT3. Παράγοντας στο αγωνιστικό τριήμερο θα είναι και ο καιρός, με τις θερμοκρασίες να είναι αρκετά υψηλές αυτή την εποχή.

🇺🇸 Texas is calling... can you hear it? 🦅



The WEC is back in action this weekend, don't miss it!



Catch all the action, live and uninterrupted on https://t.co/B3OAfJ9by7#WEC #6HCOTA pic.twitter.com/XAcgT5UvVv September 1, 2025

Η Ferrari νιώθει την πίεση του ανταγωνισμού

Έπειτα από τις 6 Ώρες του Σάο Πάολο, η κατάσταση στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών έχει μπει σε μία κρίσιμη καμπή. Στους οδηγούς, οι Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Αντόνιο Τζοβινάτσι με τη #51 499P προηγούνται στη βαθμολογία με 105 βαθμούς. Οι Ρόμπερτ Κούμπιτσα, Γε Γεφέι και Φιλ Χάνσον με το #83 που κέρδισαν στο Λε Μαν υπολείπονται κατά 12 βαθμούς και η μάχη για τον τίτλο είναι ανοικτή. Οι Άλεξ Λιν, Νορμάν Νάτο και Ουίλ Στίβενς με το Cadillac #12 είναι στην 3η θέση με68 βαθμούς.

Στους κατασκευαστές η Ferrari βρίσκεται στην 1η θέση με 175 βαθμούς. Στη 2η θέση έχει σκαρφαλώσει η Cadillac με 120 βαθμούς και απειλεί την ιταλική ομάδα. Μετά το Ιντερλάγκος η Porsche σκαρφάλωσε στην 3η θέση και έχει 111 βαθμούς.

Time for a Championship standings update 🏆



Let's see how the teams, manufacturers, and driver standings are looking ahead of Round 6. #WEC #6HCOTA pic.twitter.com/DAMOtTdsRJ September 3, 2025

Η μετάδοση του αγώνα

Οι 6 Ώρες του Σάο Πάολο θα μεταδοθούν σε ζωντανά από το fiawec.tv και το Eurosport. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα 6 Ώρες Τέξας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

19:30-21:00 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

00:00-01:30 (Ξημερώματα Σαββάτου) – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

19:00-20:00 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

23:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

21:00 – Αγώνας