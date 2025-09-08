Με τα πρώτα B10 να έχουν φθάσει στην Ευρώπη, η Leapmotor αισιοδοξεί για ένα πετυχημένο εμπορικά φθινόπωρο.

Η Leapmotor παρέμεινε στην πρώτη θέση μεταξύ των NEV (New Energy Vehicle) startup μαρκών της Κίνας και για τον μήνα Αύγουστο, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της και διατηρώντας τη θέση που κατέκτησε στο πρώτο μισό του έτους. Οι συνολικές πωλήσεις (εγχώριες και εξαγωγές) έφτασαν τις 57.066 κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, αυξημένες κατά 13,8% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 που είχε το προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων. Συνολικά μέσα στο τρέχον έτος, οι πωλήσεις της Leapmotor έχουν φτάσει τις 328.859, κάτι που σημαίνει αύξηση 136,43% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το μοντέλο που πρωτοστατεί στην αναπτυξιακή πορεία της μάρκας είναι το αμιγώς ηλεκτρικό B10, το ολοκαίνουργιο C-SUV που έχει ήδη ξεπεράσει τις 50.000 πωλήσεις. Στη χώρα μας θα είναι διαθέσιμο το τέταρτο τρίμηνο του 2025.