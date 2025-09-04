Οι Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας θα έχουν έναν αστέρα από το IndyCar ως αναπληρωματικό οδηγό το 2026.

Ενώ όλοι περίμεναν πως ένας εκ των δύο βασικών οδηγών της θα ήταν από τις ΗΠΑ, η Cadillac όπως φαίνεται ακολουθεί διαφορετική στρατηγική για την προώθηση Αμερικανών οδηγών. Η νέα ομάδα της Formula 1 ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Κόλτον, αστέρας του IndyCar, θα αναλάβει ρόλο δοκιμαστή και τρίτου οδηγού για τη σεζόν 2026, πραγματοποιώντας το μεγάλο του βήμα προς τον κόσμο της Formula 1.

Ο 25χρονος Αμερικανός, που φέτος τερμάτισε 7ος στο πρωτάθλημα IndyCar με την Andretti, αποφάσισε να αποχωρήσει από την αμερικανική κατηγορία ώστε να κυνηγήσει το όνειρό του στη Formula 1.

Cadillac Formula 1 Team announce Colton Herta as a Test Driver, as the team prepare to join the F1 grid for the 2026 season#F1 #Formula1 pic.twitter.com/T9II0YmQQO — Formula 1 (@F1) September 3, 2025

Ο δρόμος για την F1 περνά από την Ευρώπη

Παρά την εμπειρία του με 7 πλήρεις σεζόν στο IndyCar, ο Χέρτα δεν έχει συγκεντρώσει τους απαραίτητους βαθμούς Superlicense της FIA για να αγωνιστεί στη Formula 1 το 2026.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εξετάζεται να αγωνιστεί στην Ευρώπη για να «χτίσει» το απαραίτητο προφίλ. Μία πιθανότητα είναι να συμμετάσχει στη Formula 2 για μία σεζόν, ενώ αναμένεται να πάρει μέρος σε αρκετά FP1 με την Cadillac από το 2026.

Ο δήλωσε για το νέο του ρόλο στην νεοσύστατη ομάδα της Formula 1: «Αυτή είναι μια ονειρική ευκαιρία, για την οποία δουλεύω εδώ και πολύ καιρό. Δεν θα μπορούσα να πω όχι στη συμμετοχή μου στο project της Cadillac F1, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Το όνειρό μου πάντα ήταν να αγωνιστώ στη Formula 1 και βλέπω αυτή τη συνεργασία ως ένα τεράστιο βήμα προς αυτόν τον στόχο. Προς το παρόν, η προτεραιότητά μου είναι να δώσω τα πάντα για την Cadillac F1 και να βοηθήσω στο χτίσιμο μιας ανταγωνιστικής ομάδας».

What a ride it’s been. 116 starts, 9 wins, 16 poles, 40 top fives, 64 top tens and so many memories. Thank you, Colton Herta 💛



We’ll be cheering you on in this next chapter 💪 pic.twitter.com/mdgWDgILDN — Andretti INDYCAR & INDY NXT (@AndrettiIndy) September 3, 2025

Cadillac και Andretti: μια στρατηγική σύνδεση

Η Cadillac θα κάνει το ντεμπούτο της στη Formula 1 το 2026, αποτελώντας μία από τις πιο πολυαναμενόμενες νέες εισόδους στο άθλημα. Η στενή της σύνδεση με την Andretti Global, την ομάδα του Χέρτα στο IndyCar, ήταν καθοριστική για την επιλογή του.

Για την πρώτη της σεζόν, η Cadillac θα στηριχθεί στην εμπειρία δύο βετεράνων: Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ, οι οποίοι θα λειτουργήσουν και ως καθοδηγητές για τον Χέρτα.

Ο Γκρέαμ Λόουντον, επικεφαλής της Cadillac, δήλωσε: «Ο Κόλτον είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος οδηγός, με αποδεδειγμένη ταχύτητα, εμπειρία στις μάχες και ωριμότητα πέρα από την ηλικία του. Η εμπειρία του στο κορυφαίο επίπεδο του αμερικανικού μηχανοκίνητου αθλητισμού τον κάνει ιδανικό για αυτόν τον ρόλο. Θα φέρει φρέσκια οπτική, ενέργεια και σημαντική τεχνογνωσία στην ομάδα μας καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε για το μέλλον».

From IndyCar to F1.



Our new Test Driver, Colton Herta 🫡



Read more at: https://t.co/ckAdwQs35g pic.twitter.com/AARU589oUx — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 3, 2025

Η κληρονομιά του Χέρτα στο IndyCar

Με τη μετακίνησή του στη Formula 1, ο Χέρτα αφήνει πίσω του μία αξιόλογη καριέρα στο IndyCar:

9 νίκες

16 pole positions

116 εκκινήσεις σε 7 πλήρεις σεζόν

Επιπλέον, διατηρεί ακόμη το ρεκόρ του νεότερου νικητή στην ιστορία του IndyCar, χάρη στην επιτυχία του στο Circuit of the Americas το 2019, στον τρίτο μόλις αγώνα της καριέρας του.

