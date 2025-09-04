Ο εμβληματικός αγώνας της Formula 1 στη Μόντσα, δεν θα ξεχωρίσει μόνο για την ταχύτητα στην πίστα αλλά και για τo μοναδικό τρόπαιο που θα πάρουν οι τρεις νικητές.

Οι τρεις οδηγοί που θα ανέβουν στο βάθρο του Grand Prix Ιταλίας της Formula 1, μαζί με τον εκπρόσωπο της νικήτριας ομάδας, θα φορέσουν ένα συλλεκτικό Podium Cap, σχεδιασμένο από τον Ντένις Ντέκοβιτς σε συνεργασία με το Pirelli Design.

Το καπέλο της Μόντσα ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό «azzurro μπλε», που παραπέμπει στον ουρανό πάνω από τον «Ναό της Ταχύτητας», ενώ φέρει και το λογότυπο 500 GP, γιορτάζοντας το ορόσημο του Ιταλικού Grand Prix.

Το καλλιτεχνικό τρόπαιο “Chimera”

Πέρα από το Podium Cap, η Μόντσα θα φιλοξενήσει και την παρουσίαση ενός εντυπωσιακού τρόπαιου με την ονομασία «Chimera», έργο του Ιταλού καλλιτέχνη Νίκο Βασκελάρι.

Η “Chimera” αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά συνεργασία της Pirelli με σύγχρονους καλλιτέχνες, στο πλαίσιο ενός project που ξεκίνησε το 2021 με στόχο να παντρέψει την τέχνη με την κορυφαία μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στο παρελθόν είχαν δημιουργήσει τα τρόπαια οι Άλις Ρόντσι (2021), Πάτρικ Τουτοφουόκο (2022), Ρουθ Μπεράχα (2023) και Αντρέα Σάλα (2024).

Το έργο αντλεί έμπνευση από τη μυθολογία και την ταχύτητα, συνδυάζοντας τα τρία πιο γρήγορα πλάσματα στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά: τον πετρίτη (γεράκι), το ιστιόψαρο και το τσιτάχ. Τα φτερά, τα νύχια, η ουρά και το πτερύγιο ενώνονται σε μια ενιαία, φανταστική μορφή που αποτυπώνει την εξέλιξη και τη μεταμόρφωση.

Το τρόπαιο κατασκευάστηκε από αλουμίνιο, υλικό-κλειδί και για την κατασκευή μονοθεσίων F1, με διαδικασία που συνδυάζει παραδοσιακές τεχνικές χύτευσης με σύγχρονη 3D εκτύπωση και οργανικό μοντελάρισμα.

Ο Βασκελάρι ανέφερε για το δημιούργημά του: «Η αναφορά στον κόσμο των ζώων πηγάζει από τη φυσική γοητεία που ασκεί πάνω μας, μια έμφυτη ανάγκη που ξεπερνά τα όρια της ταχύτητας, της πτήσης και της αντοχής. Όταν σχεδίασα το τρόπαιο, σκέφτηκα τη στιγμή που ο οδηγός το σηκώνει ψηλά: ένα συμβολικό κάλεσμα να τοποθετήσουμε τη φύση πάνω από εμάς, υπενθυμίζοντας την ισορροπία που πρέπει να διατηρούμε. Είναι ένας φόρος τιμής στη δύναμη της φύσης να αποτελεί πηγή έμπνευσης».

Η επίσημη παρουσίαση στη Μόντσα

Το τρόπαιο “Chimera” θα παρουσιαστεί επίσημα την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, στο πλαίσιο του Pirelli Tyres Talk στο γκαράζ των Pirelli Hot Laps.

Παρόντες θα είναι, εκτός από τον καλλιτέχνη, ο Άλντο Κόστα (Chief Technical Officer της Dallara Automobili) και ο Μάριο Ίσολα (Director of Motorsport, Pirelli).

