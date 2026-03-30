Ο Σαρλ Λεκλέρ αποκαλύπτει τα «παιχνίδια» του Τζορτζ Ράσελ στη Σουζούκα και πώς η έγκαιρη επικοινωνία με τον μηχανικό του έσωσε το βάθρο.

Η μάχη για την τρίτη θέση στο Grand Prix Ιαπωνίας δεν περιορίστηκε μόνο στην άσφαλτο, αλλά επεκτάθηκε και στις συχνότητες των ασυρμάτων. Ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος κατάφερε να κρατήσει την τελευταία θέση του βάθρου παρά την πίεση του Τζορτζ Ράσελ, αποκάλυψε μετά τον αγώνα τις στρατηγικές «πονηριές» που χρησιμοποίησε η Mercedes για να τον αποσυντονίσει.

Όπως εξήγησε ο Μονεγάσκος, η γερμανική ομάδα έδινε οδηγίες στον Ράσελ γνωρίζοντας ότι η Ferrari τις παρακολουθεί, ελπίζοντας ότι ο Λεκλέρ θα αντιδρούσε λανθασμένα στη διαχείριση της ενέργειας του μονοθεσίου του.

Το παιχνίδι των εντολών

Ο Λεκλέρ περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά: «Τα πράγματα ήταν αρκετά οριακά σε κάποια σημεία και εκείνοι ήταν επίσης αρκετά "πονηροί", γιατί νομίζω ότι ο μηχανικός του Τζορτζ του έλεγε πράγματα στον ασύρματο επίτηδες. Ο δικός μου μηχανικός (Μπράιαν Μπότσι) μου μετέφερε τι έλεγε ο μηχανικός του Ράσελ, αλλά ο Τζορτζ έκανε το ακριβώς αντίθετο, και αυτό με έβαλε υπό αρκετή πίεση».

Ο οδηγός της Scuderia εξήγησε πώς η Mercedes προσπάθησε να τον παρασύρει σε λάθος αμυντική τακτική: «Σε κάποιο σημείο, νομίζω μου είπαν: "Του λένε να χρησιμοποιήσει όλη την ενέργεια στην πίσω ευθεία" ή το αντίστροφο, ίσως στην κεντρική ευθεία. Και μετά, για τέσσερις συνεχόμενους γύρους, ο Τζορτζ έκανε ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Έτσι το κατάλαβα αρκετά γρήγορα και μπόρεσα να αμυνθώ».

Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να διαβάσει τις προθέσεις των αντιπάλων του, ο Λεκλέρ παραδέχθηκε ότι ο συγχρονισμός του αυτοκινήτου ασφαλείας δεν ήταν ιδανικός για τη δική του στρατηγική: «Σε μια στιγμή αιφνιδιάστηκα στην τελευταία στροφή, αλλά ήταν ένας αρκετά διασκεδαστικός αγώνας. Δυστυχώς, ήμασταν λίγο άτυχοι με το αυτοκίνητο ασφαλείας που βγήκε σε λάθος στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε το αποτέλεσμα του αγώνα μας σημαντικά, αλλά σίγουρα έκανε το δεύτερο stint μας πολύ πιο δύσκολο».