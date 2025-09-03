Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται και αυτό το σαββατοκύριακο στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το «ναό της ταχύτητας» στη Μόντσα της Ιταλίας.

Έπειτα από τον επεισοδιακό αγώνα στο Ζάντβορτ της Ολλανδίας με τη βροχή να φέρνει τα πάνω κάτω, η Formula 1 ετοιμάζεται για το Grand Prix Ιταλίας το επερχόμενο τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου. Δίχως διακοπή, το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθεί την ιστορική Μόντσα, το σπίτι της Ferrari για τον τελευταίο αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους για το 2025.

Το Grand Prix Ιταλίας είναι το 16ο από τα 24 στο φετινό πρωτάθλημα, με τη μάχη για τον τίτλο να εντείνεται ακόμη περισσότερο.

Γνωρίστε την πίστα

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1 στη Μόντσα πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1950. Η πίστα χτίστηκε το 1922 και είχαν πραγματοποιηθεί πολλοί προπολεμικοί αγώνες. Ανά τα χρόνια έχουν τρέξει τεράστιοι θρύλοι των αγώνων ταχύτητας και αρκετοί έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή στη Μόντσα. Στη σημερινή της μορφή η πίστα έχει μήκος 5.793 μέτρα και αποτελείται από 11 στροφές. Λόγω των μεγάλων ευθειών τα μονοθέσια αναπτύσσουν ταχύτητες άνω των 350 χλμ/ώρα.

Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 53 γύρους. Τη νίκη το 2024 κατέκτησε ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Ιταλίας έχουν οι Λιούις Χάμιλτον και Μίκαελ Σουμάχερ με 5 στο σύνολο. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Ρούμπενς Μπαρικέλο από το 2004 με χρόνο 1:21,046.

Νέα τροπή στη μάχη για τον τίτλο

Ο αγώνας στην Ολλανδία έδωσε νέες διαστάσεις στη μάχη του τίτλου με την εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις να φέρνει τον Όσκαρ Πιάστρι με ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 34 βαθμών στη βαθμολογία οδηγών. Ο Βρετανός πλέον κυνηγάει τον teammate του και στη Μόντσα πρέπει να τα δώσει όλα για να μειώσει τη διαφορά.

Ωστόσο το έργο της McLaren δεν θα είναι εύκολο, καθώς το GP Ιταλίας είναι ένα από τους λίγους αγώνες, από τους 9 που απομένουν, στο οποίο οι Mercedes-AMG, Ferrari και Red Bull Racing μπορούν να διεκδικήσουν τη νίκη.

Τα ελαστικά του GP Ιταλίας

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στη Μόντσα. Πρόκειται για αρκετά μαλακές γόμες από την γκάμα της ιταλικής μάρκας και λόγω αυτού δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop.

Η τηλεοπτική κάλυψη

Το Grand Prix Ιταλίας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1 και το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 15ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Ιταλίας σε ώρες Ελλάδος.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

13:30-14:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:40)

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

16:00 – Αγώνας (LIVE 15:30)

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τη νέα τροπή που πήρε το πρωτάθλημα της F1 μετά την επιστροφή από τις διακοπές.