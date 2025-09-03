Η ιταλική ομάδα θα παραταχθεί στο «Ναό της ταχύτητας» διαφορετική από τα προηγούμενα Grand Prix προς τιμήν ενός θρύλου των αγώνων.

Λίγες ώρες προτού ξεκινήσει η αγωνιστική δράση για το Grand Prix Ιταλίας της Formula 1, η Scuderia Ferrari μας ετοίμασε μία έκπληξη γεμάτη… νοσταλγία.

Η ιταλική ομάδα αποκάλυψε μια μοναδική εμφάνιση για την SF-25 ενόψει του επερχόμενου αγώνα στη Μόντσα. Ο ειδικός χρωματισμός του ερυθρόλευκου πλέον μονοθεσίου είναι φόρος τιμής για τα 50 χρόνια από τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο του θρυλικού Νίκι Λάουντα με την ομάδα του Μαρανέλο το 1975.

Οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ θα φορέσουν ειδικές αγωνιστικές στολές, εμπνευσμένες από αυτές που φορούσε ο Λάουντα τη χρονιά της κατάκτησης του τίτλου. Τα ονόματά τους θα αναγράφονται στο πίσω μέρος των στολών, ακολουθώντας το στιλ που είχε το όνομα του Λάουντα στα πλαϊνά της εμβληματικής Ferrari 312T.

Στόχος ένα θετικό αποτέλεσμα

Έπειτα από την απογοήτευση της Ολλανδίας με τη διπλή εγκατάλειψη, η Scuderia θέλει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις. Στη Μόντσα θέλει σίγουρα να επαναλάβει το θρίαμβο του 2024, όμως γνωρίζει πως κάτι τέτοιο θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο.

Οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον θα έχουν δύσκολο έργο μπροστά τους μπροστά σε χιλιάδες τιφόζι που θα γεμίσουν την πίστα. Ειδικά για τον Βρετανό θα είναι ένα δύσκολο τριήμερο, μιας και κουβαλάει ποινή από την Ολλανδία.

Αμφότεροι θέλουν να ανέβουν στο βάθρο και η Ferrari για να τους βοηθήσει θα έχει μαζί της μια ιδιαίτερη πίσω αεροτομή, με επιθετικό σχεδιασμό, ώστε να πετύχει τους στόχους της.

