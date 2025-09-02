Οι μεγαλομέτοχοι παίρνουν τον πλήρη έλεγχο της ομάδας Formula 1, σε μια εποχή εκρηκτικής ανάπτυξης για το σπορ.

Η McLaren Racing, η ομάδα που φέτος πρωταγωνιστεί στη Formula 1 με τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, αποτιμήθηκε σε περισσότερα από 3,8 δισ. ευρώ μετά την πώληση μετοχών σε νέους επενδυτές.

Οι δύο μεγάλοι μέτοχοι του ομίλου McLaren, το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Μπαχρέιν (Mumtalakat) και το fund CYVN Holdings από το Άμπου Ντάμπι, αγόρασαν το 30% που ανήκε σε μικρότερους επενδυτές από το 2020. Τότε η αξία της ομάδας είχε εκτιμηθεί σε περίπου 650 εκατ. ευρώ· σήμερα μιλάμε για πάνω από πέντε φορές περισσότερα χρήματα.

Η δημοτικότητα της F1 εκτοξεύει την αξία των ομάδων

Η εξέλιξη αυτή δείχνει πόσο έχει «εκτοξευθεί» η Formula 1 τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον νέων θεατών, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, μεγάλωσε χάρη στο δημοφιλές ντοκιμαντέρ του Netflix Drive to Survive αλλά και στην πρόσφατη ταινία F1: The Movie με τον Μπραντ Πιτ. Έτσι, οι ομάδες F1 έχουν μετατραπεί σε εξαιρετικά ελκυστικές επενδύσεις. Για παράδειγμα, και η Aston Martin βρίσκεται σε συζητήσεις για αποτίμηση 2,8 δισ. ευρώ, παρότι δεν έχει ανάλογες επιτυχίες στην πίστα.

Υπό την καθοδήγηση του CEO Ζακ Μπράουν, η McLaren κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα κατασκευαστών για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια, ενώ φέτος οι δύο οδηγοί της είναι φαβορί για τον τίτλο, κάτι που έχει να συμβεί από την εποχή του Λούις Χάμιλτον το 2008.

Παρά τη λάμψη στις πίστες, η άλλη πλευρά της McLaren –η αυτοκινητοβιομηχανία που φτιάχνει supercars– εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες και ζημιές. Οι νέοι μέτοχοι ελπίζουν να αναστρέψουν την κατάσταση, επενδύοντας στην ανάπτυξη και αξιοποιώντας την τεράστια δυναμική που δείχνει σήμερα η Formula 1.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τη νέα τροπή που πήρε το πρωτάθλημα της F1 μετά την επιστροφή από τις διακοπές.