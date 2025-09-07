BMW CE 04 2026: Χρώματα και εξοπλισμός που ηλεκτρίζουν (vid)

Μέχρι σήμερα το CE 04 παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης των ηλεκτρικών μοτοσικλετών και scooter με ισχύ άνω των 15 ίππων και για το 2026 η BMW Motorrad φρόντισε να προχωρήσει σε στοχευμένη αναθεώρηση προκειμένου να το διατηρήσει στην κορυφή.

Το BMW CE 04 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην αστική κινητικότητα σε δύο τροχούς όταν λανσαρίστηκε το καλοκαίρι του 2021 ω ς ηλεκτρικό scooter μηδενικών εκπομπών ρύπων, ειδικά σχεδιασμένο για αστικά κέντρα. Το μοντέλο κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της BMW το Βερολίνο, τη γενέτειρα των μοτοσικλετών BMW, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες, κυρίως στα συστήματα κίνησης και ελέγχου, για τα οποία το BMW Group έχει καταθέσει αρκετές αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Με τον ηλεκτροκινητήρα, το σύγχρονο σχεδιασμό και τις καινοτόμες λύσεις συνδεσιμότητας, αυτό το scooter συνδυάζει άριστες λειτουργίες μεταφοράς και συνδεσιμότητας, προσφέροντας στον αναβάτη μια εξαιρετική εμπειρία.

Τρεις οι εκδόσεις

Η Βασική έκδοση είναι βαμμένη σε απόχρωση Lightwhite, που συνδυάζεται με σέλα σε μαύρο-γκρι και διαφανή ζελατίνα, προσδίδοντας στο νέο BMW CE 04 μια καθαρή και ομοιογενή εμφάνιση.

Η έκδοση Avantgarde υιοθετεί απόχρωση Gravity Blue Metallic Matt που σε συνδυασμό με το Sao Paulo Yellow της σέλας, αναδεικνύει το δυναμικό και πρωτοποριακό σχεδιασμό του CE 04. Η σέλα Pro σε μαύρο/ανοιχτό γκρι με κίτρινες και λευκές ρίγες, η κίτρινη φιμέ ζελατίνα και η πίσω ζάντα με χάραξη laser ολοκληρώνουν την εικόνα.

Η έκδοση Exclusive είναι βαμμένη σε μεταλλικό χρώμα Spacesilver, συνδυασμένο με αποκλειστικές ρίγες που προσδίδουν στο CE 04 μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση. Αυτή η έκδοση προσφέρει επίσης αυξημένη προστασία από τον αέρα και τις καιρικές συνθήκες, μέσω μιας μεγάλης ζελατίνας με ενσωματωμένες χούφτες και θερμαινόμενα γκριπ. Επιπλέον, διαθέτει πίσω ζάντα με laser χάραξη στη μία πλευρά, θερμαινόμενη σέλα comfort, νέο ύφασμα επένδυσης και κεντημένο λογότυπο CE 04.

Η μεγάλη ζελατίνα με τις ενσωματωμένες χούφτες, καθώς και η θερμαινόμενη σέλα Comfort, διατίθενται επίσης ως προαιρετικός εξοπλισμός απευθείας από το εργοστάσιο για τις υπόλοιπες εκδόσεις του μοντέλου. Οι νέες πίσω ζάντες με laser χάραξη στη μία πλευρά είναι αποκλειστικές για τις εκδόσεις Avantgarde και Exclusive.

Η γκάμα προαιρετικού εξοπλισμού για το νέο BMW CE 04 περιλαμβάνει τα εξής:

Κεντρικό σταντ

Αντικλεπτικό σύστημα

E-Call

Θερμαινόμενα γκριπ

Ταχυφορτιστή

Μεγάλη ζελατίνα και ενσωματωμένες χούφτες

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών

Μείωση ισχύος για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1 (ECE μόνο)

Σέλα Comfort

Το πακέτο Dynamic περιλαμβάνει Προβολέα Pro, φώτα ημέρας LED, προσαρμοζόμενο προβολέα, ABS Pro, DTC και επιπλέον πρόγραμμα οδήγησης Dynamic

Άφθονη ισχύς και μεγάλη αυτονομία

Με μέγιστη ισχύ 42Hp διαθέτει έναν ισχυρό κινητήρα που υπόσχεται υψηλή οδηγική απόλαυση. Για την κλασική «εκκίνηση από στάση» έχει επιτάχυνση 0-50 km/h σε μόλις 2,6 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 120km/h εξασφαλίζοντας γρήγορη μετακίνηση όχι μόνο στην πόλη αλλά και σε κεντρικούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους. Το CE 04 διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας 60,6 Ah (8,9 kWh), προσφέροντας αυτονομία περίπου 130 χιλιομέτρων. Αυτό καθιστά εφικτή την καθημερινή οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων σε αστικές διαδρομές και κέντρα πόλεων, καθώς και σύντομες αποδράσεις μετά τη δουλειά τα Σαββατοκύριακα με απόλυτη ξεγνοιασιά.

Καινοτόμος ηλεκτρική κίνηση με υγρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα

Το BMW CE 04 διαθέτει ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, τοποθετημένο στο πλαίσιο μεταξύ της μπαταρίας και του πίσω τροχού, σε διάταξη αντίστοιχη με εκείνη που χρησιμοποιείται σε μοντέλα BMW όπως το 225xe Active Tourer. Η BMW Motorrad πραγματοποίησε εκτεταμένες δοκιμές για να εξελίξει έναν ειδικό τύπο ανάκτησης ενέργειας (recuperation) για κάθε πρόγραμμα οδήγησης, προσφέροντας στον αναβάτη κορυφαία οδηγική άνεση. Αυτό σημαίνει ότι η βέλτιστη απόδοση και τα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης είναι εξασφαλισμένα σε όλες τις οδηγικές συνθήκες.

Σύντομοι χρόνοι φόρτισης

Η μπαταρία ιόντων λιθίου φορτίζεται μέσω της ενσωματωμένης συσκευής φόρτισης είτε από μία οικιακή πρίζα, είτε σε wallbox ή δημόσιο σταθμό φόρτισης. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως άδεια, ο χρόνος φόρτισης – στην ιδανική περίπτωση - είναι 4 ώρες και 20 λεπτά. Με τον προαιρετικό ταχυφορτιστή, που αποδίδει έως 6,9 kW (2,3 kW είναι το στάνταρ επίπεδο), ο χρόνος φόρτισης μειώνεται σε μόλις 1 ώρα και 40 λεπτά. Εάν το επίπεδο φόρτισης είναι στο 20% και η μπαταρία φορτιστεί έως το 80%, ο χρόνος φόρτισης περιορίζεται σε μόλις 45 λεπτά με τον προαιρετικό ταχυφορτιστή. Ανάλογα με την αγορά, το στάνταρ καλώδιο φόρτισης ισχύος 2,3 kW περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του BMW CE 04. Για τη ταχεία φόρτιση σε wallbox στο σπίτι ή σε δημόσιο σταθμό φόρτισης απαιτείται καλώδιο φόρτισης Mode 3. Όπως συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα BMW, έτσι και για το BMW CE 04 διατίθενται οι λύσεις BMW Charging – προσφέροντας μέγιστη ευελιξία χάρη στα πολυάριθμα εξατομικευμένα προγράμματα για φόρτιση στο σπίτι, στον δρόμο ή στη δουλειά.

Η ασφάλεια μετράει

Όπως και το σύστημα ASC που χρησιμοποιείται στις μοτοσικλέτες BMW με κινητήρα εσωτερικής καύσης, έτσι και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης του CE 04 περιορίζει τη ροπή του κινητήρα ανάλογα με την ολίσθηση του πίσω τροχού. Το DTC, το οποίο διατίθεται προαιρετικά, προσφέρει ακόμη υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας στην οδήγηση, επιτρέποντας πιο αποδοτική και ασφαλή επιτάχυνση, ιδίως στις στροφές.

Τρία προγράμματα οδήγησης στάνταρ

Κατά την εξέλιξη του CE 04 η BMW Motorrad έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο να προσφέρει στον αναβάτη τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στη μέγιστη αποδοτικότητα και τη μέγιστη οδηγική απόλαυση. Έτσι, το νέο CE 04 διαθέτει στάνταρ τρία προγράμματα οδήγησης: «ECO», «RAIN» και «ROAD». Επιπλέον, η λειτουργία «DYNAMIC», που διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός, επιτρέπει στο scooter να επιταχύνει ακόμη πιο δυναμικά.

Σταθερότητα, ευελιξία και άνεση

Το πλαίσιο είναι μια σωληνωτή δομή από χάλυβα. Ο μπροστινός τροχός ελέγχεται μέσω τηλεσκοπικού πιρουνιού με διάμετρο 35mm. Ο πίσω τροχός εδράζεται σε μονόμπρατσο ψαλίδι, ενώ ελέγχεται από ένα πλήρως καλυμμένο γόνατο ελατηρίου. Το CE 04 εφοδιάζεται με ελαστικά μεγάλων διαστάσεων, 120/70 R15 67H μπροστά και 160/60 R15 56H πίσω.

Ισχυρό σύστημα φρένων

Μπροστά, ένα σύστημα φρένων με διπλούς δίσκους εξασφαλίζει αποτελεσματική επιβράδυνση, υποστηριζόμενο από μονό δίσκο στον πίσω τροχό. Επιπλέον, το BMW Motorrad ABS προσφέρει υψηλό επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας. Το ABS Pro, το οποίο διατίθεται προαιρετικά, προσφέρει ακόμη περισσότερα: χάρη σε έναν αισθητήρα κλίσης, το ABS Pro επεμβαίνει και στο φρενάρισμα στις στροφές, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Οθόνη με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης

Το νέο CE 04 διαθέτει στάνταρ έγχρωμη οθόνη TFT 10,25 ιντσών με ενσωματωμένη πλοήγηση και δυνατότητες συνδεσιμότητας. Η εξαιρετική ευκρίνεια, η ευανάγνωστη δομή μενού και η άρτια ενσωματωμένη φιλοσοφία χειρισμού, κατατάσσουν το μοντέλο στην κορυφή της κατηγορίας του. Για πρώτη φορά η νέα έγχρωμη οθόνη επιτρέπει την απευθείας απεικόνιση του χάρτη πλοήγησης στον πίνακα οργάνων, καθιστώντας περιττή οποιαδήποτε πρόσθετη συσκευή.

Ισχυρές μονάδες φώτων LED

Οι μονάδες φωτισμού του CE 04 βασίζονται στην πιο σύγχρονη τεχνολογία LED. Περιλαμβάνουν έναν προβολέα για τη μεσαία και μεγάλη σκάλα. Επιπλέον, διαθέτουν πίσω φως τεχνολογίας LED και φλας LED. Οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργούν επίσης με LED. Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη νυχτερινή οδήγηση, το προσαρμοζόμενο φως στροφής Headlight Pro προσφέρεται ως εργοστασιακός προαιρετικός εξοπλισμός. Ο αναβάτης απολαμβάνει βελτιωμένο φωτισμό του δρόμου στις στροφές, για πιο ασφαλή οδήγηση κατά τις νυχτερινές ώρες. Επιπλέον, ειδικές λειτουργίες φωτισμού, όπως τα προγράμματα «Welcome» και «Good Bye», διατίθενται επίσης ως προαιρετικός εξοπλισμός από το εργοστάσιο.