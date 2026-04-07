KTM Freeride E 2027: Αναμονή τέλος (vid)

Το νέο ηλεκτρικό Enduro της ΚΤΜ μας έρχεται με μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας, ελαφρώς περισσότερη ισχύ και μια μικρή εξοικονόμηση βάρους.

Τελευταία φορά το είδαμε το 2021, το περιμέναμε να εμφανιστεί ανανεωμένο το 2024 αλλά τα γνωστά προβλήματα του εργοστασίου, που πλέον δείχνουν να έχουν λυθεί, το καθυστέρησαν για μία ακόμη τριετία. Το Freeride E του 2027 χρησιμοποιεί μια μπαταρία ιόντων λιθίου MX50 βάρους 29 κιλών, που δείχνει ικανή να προσφέρει αυτονομία δύο έως τριών ωρών σε οδήγηση τύπου Enduro. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κατασκευαστής.

Η KTM έχει ανεβάσει τη μέγιστη ισχύ στους 25,7 ίππους και τη ροπή στα 37Nm, προσθέτοντας στο μοντέλο τρία οδηγικά προγράμματα (Eco, Normal και Sport) και άλλα τόσα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας. Επιπλέον, η παρέμβαση του ρυθμιζόμενου ελέγχου πρόσφυσης γνωστοποιείται στον αναβάτη μέσω φωτεινών ενδείξεων LED. Ένα πολύ καλό νέο είναι και η μείωση του συνολικού βάρους της μοτοσικλέτας, που πλέον βρίσκεται στα μόλις 112 κιλά. Ο κινητήρας και η μπαταρία περιβάλλονται από ένα λεπτό πλαίσιο από χρωμιο-μολυβδαίνιο και το υποπλαίσιο είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και πολυμερές υλικό ενισχυμένο με υαλονήματα (fiberglass). Σημειωτέον ότι ο ηλεκτροκινητήρας είναι πλήρως προστατευμένος από νερό και σκόνη, έτσι όπως είθισται σε μια πραγματική off-road κατασκευή.

Οι βελτιώσεις δεν σταματούν εκεί, καθώς η χωρητικότητα της μπαταρίας έχει αυξηθεί, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, στα 5kWh. Η εν λόγω μπαταρία είναι προσθαφαιρούμενη, άρα με μία δεύτερη φορτισμένη η οδήγηση συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η ΚΤΜ λέει πως μπορεί να αντέξει περισσότερους από 1000 κύκλους φόρτισης πριν η αποτελεσματικότητά της πέσει στο 80%. Η φόρτιση διαρκεί περίπου 8 ώρες με το βασικό φορτιστή των 660W, ενώ με τον ταχυφορτιστή των 3,3kW ο χρόνος μειώνεται σημαντικά στις περίπου 1,5 ώρες. Όπως θα περίμενε κανείς από ένα μοντέλο της αυστριακής εταιρείας, η ανάρτηση προέρχεται από την WP (XACT και XPLOR τελευταίας γενιάς) και είναι πλήρως ρυθμιζόμενη.

Λογίζοντας το Freeride E σαν μοντέλο 2027, η KTM του έχει δώσει ένα νέο χρωματικό συνδυασμό για να το διαχωριζει από αυτόν των μοντέλων 2026. Η διάθεσή του στην ευρωπαϊκή αγορά ξεκινά μέσα στον Απρίλιο, άγνωστο για την ώρα το πότε θα το δούμε και στη χώρα μας.