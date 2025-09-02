Η μοναδική BMW M4 CS Edition VR46 στην Ελλάδα

Ένα από τα μόλις 92 συλλεκτικά αυτοκίνητα που τιμούν τον Βαλεντίνο Ρόσι εκτίθεται στη Σπανός ΑΕ μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.

Η συνεργασία της BMW M με τον θρύλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού Βαλεντίνο Ρόσι γέννησε μια σπάνια συλλεκτική έκδοση της M4, την CS Edition VR46, η οποία έφτασε και στην Ελλάδα. Η Σπανός ΑΕ, επίσημος έμπορος BMW M με εμπειρία 40 ετών και σταθερά αυξανόμενες πωλήσεις στα μοντέλα M και πολυτελείας, εξασφάλισε για την ελληνική αγορά ένα από τα μόλις 92 αυτοκίνητα που θα παραχθούν παγκοσμίως.

Η συγκεκριμένη M4 CS Edition VR46 ανήκει στις 46 μονάδες της έκδοσης Sport. Βαμμένη στο ειδικό χρώμα Marina Bay Blue, φέρει τον αριθμό «46» σε πιο σκούρα απόχρωση Tanzanite Blue, στοιχεία ανθρακονήματος, λεπτομέρειες σε Sao Paulo Yellow και λογότυπα VR46, που υπογραμμίζουν τον δυναμικό της χαρακτήρα. Στο εσωτερικό, το δέρμα σε απόχρωση Night Blue με κίτρινες λεπτομέρειες και η επιγραφή «1/46» αποκαλύπτουν τον αποκλειστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Κόσμημα μέσα-έξω

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός εξακύλινδρος σε σειρά 3,0 lt με τεχνολογία M TwinPower Turbo, ο οποίος αποδίδει 550 ίππους. Σε συνεργασία με το κιβώτιο M Steptronic 8 σχέσεων, την τετρακίνηση M xDrive και το ενεργό διαφορικό M, η M4 CS Edition VR46 επιταχύνει από 0-100 km/h σε 3,4 δευτερόλεπτα, ενώ φτάνει τα 200 km/h σε μόλις 11,1 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 302 km/h.

Ο τυχερός αγοραστής της θα απολαύσει, εκτός από την κατοχή ενός μοναδικού αυτοκινήτου, και μια διήμερη εμπειρία στην Ιταλία: επίσκεψη στο VR46 Motor Ranch με γεύμα και γνωριμία με τον ίδιο τον Ρόσι, καθώς και αποκλειστική εμπειρία οδήγησης στην πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli με τα πιο πρόσφατα μοντέλα BMW M.

Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι της μάρκας μπορούν να δουν από κοντά την ελληνική BMW M4 CS Edition VR46 στην κεντρική έκθεση της BMW Σπανός ΑΕ στη λεωφόρο Συγγρού 299, στη Νέα Σμύρνη.