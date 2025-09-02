Μία άτυχη στιγμή έστειλε τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στις μπαριέρες του Ζάντβορτ βάζοντας τέλος στις ελπίδες του για ένα καλό αποτέλεσμα.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, υπερασπίστηκε τον Λιούις Χάμιλτον μετά την εγκατάλειψή του στο Grand Prix Ολλανδίας, τονίζοντας πως η ομάδα θα εξετάσει αν υπήρξε τεχνικό ζήτημα με την SF-25. Παρά το ατύχημα, τόσο ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής όσο και η Scuderia κοιτούν ήδη μπροστά, με το βλέμμα στραμμένο στη Μόντσα.

Ο Βρετανός είδε τον αγώνα του να τελειώνει πρόωρα στη στροφή 3, όταν έχασε πρόσφυση στη βαμμένη επιφάνεια της επικλινής στροφής, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στις μπαριέρες. Η ζημιά στο μπροστινό μέρος του μονοθεσίου ήταν καθοριστική και τον ανάγκασε να εγκαταλείψει.

A difficult Sunday in Zandvoort 🇳🇱 pic.twitter.com/DAjLFA5dLh — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 31, 2025

Ο Βασέρ προανήγγειλε έρευνα στην SF-25

Μετά το τέλος του GP, ο Βασέρ υπερασπίστηκε τον Χάμιλτον και την απόδοσή του, ενώ ρωτήθηκε αν το ατύχημα σχετιζόταν με έλλειψη εμπιστοσύνης στη SF-25:

«Η συμβολή του ήταν πολύ καλή όλο το τριήμερο. Δεν ήταν θέμα εμπιστοσύνης. Ήταν λίγο ιδιαίτερο συμβάν. Η πίστα ήταν υγρή από την πρώτη ψιχάλα και πιο φαρδιά σε εκείνο το σημείο σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο», ανέφερε ο Γάλλος.

Ο Γάλλος διευκρίνισε πως θα γίνει έλεγχος για τυχόν τεχνικό ζήτημα:

«Πρέπει να διερευνήσουμε αν συνέβη κάτι στο αυτοκίνητο, αλλά δεν το νομίζω. Συνολικά, η αντίδραση του Λιούις ήταν καλή, είχε πολύ καλό ρυθμό, ήταν κοντά στον Σαρλ Λεκλέρ και έδινε μάχη με τον Τζορτζ Ράσελ. Ήταν μια καλή επιστροφή μετά από δύο δύσκολους αγώνες πριν τη διακοπή, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο».

Lap 23/72: the bad luck strikes twice 😞 @LewisHamilton hits the wall and is out



At the same time @Charles_Leclerc pits right before the safety car is called — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 31, 2025

Αλλαγή νοοτροπίας

Ο Βασέρ στάθηκε και στη νοοτροπία του Χάμιλτον το τριήμερο, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην Παρασκευή που χαρακτήρισε «τη χειρότερη των τελευταίων τριών ετών»:

«Την Πέμπτη ήταν ήσυχος, γιατί είχε δύο δύσκολα Σαββατοκύριακα πριν τη διακοπή. Την Παρασκευή το πρόβλημα ήταν περισσότερο στο αυτοκίνητο παρά σε εκείνον. Μπορώ να είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη δουλειά που έκανε. Ο ρυθμός του σήμερα ήταν καλός. Έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου, αλλά συνολικά η συμβολή του ήταν πολύ καλή. Μετά το Μονακό ο ρυθμός του στις κατατακτήριες ήταν καλός, στον Καναδά, στο Σίλβερστοουν και στην Αυστρία βελτιωνόταν συνεχώς. Οι δύο τελευταίοι αγώνες πριν τη διακοπή ήταν πιο δύσκολοι, αλλά στο Q3 ήταν μόλις ένα δέκατο πίσω από τον Σαρλ. Πρέπει να μείνουμε ψύχραιμοι και να δούμε τη σεζόν συνολικά».