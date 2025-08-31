Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Ζάντβορτ; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 15ος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Ολλανδίας, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και απρόβλεπτο. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 71 γύρων που ακολουθεί.

Ο σημερινός αγώνας είναι ο πρώτος μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, με τη μάχη του τίτλου να εντείνεται με κάθε γύρο που περνάει. Ο καιρός είναι πιθανό να παίξει το ρόλο του, μιας και υπάρχει η απειλή της βροχής κατά τη διάρκεια του Grand Prix.

Σκληρή μάχη για τη νίκη

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. Ο Αυστραλός έκανε μια εντυπωσιακή επίδοση και κατάφερε να εξασφαλίσει την πέμπτη του φετινή pole. Δίπλα του θα βρίσκεται ο teammate του, Λάντο Νόρις, με τη μάχη των δύο να αναμένεται συναρπαστική.

Ο Μαξ Φερστάπεν που εκκινεί 3ος θέλει να κάνει την έκπληξη στον εντός έδρας αγώνα του, ενώ τόσο η Mercedes-AMG όσο και η Ferrari θέλουν να δουν τουλάχιστον ένα μονοθέσιό τους στο βάθρο.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών σε περίπτωση που έχουμε στεγνό αγώνα, όλοι οι οδηγοί έχουν ένα φρέσκο σετ της μεσαίας γόμας ελαστικών. Όσον αφορά τη σκληρή γόμα, οι περισσότεροι κορυφαίοι συνδυασμοί έχουν τουλάχιστον ένα φρέσκο σετ εκτός από τους οδηγούς της Ferrari που δεν έχουν κανένα.

Η περίπτωση της Red Bull Racing έχει ενδιαφέρον, με τον Μαξ Φερστάπεν να έχει ένα φρέσκο σετ της μαλακής γόμας ελαστικών για το σημερινό αγώνα.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, δίνει ως ιδανική στρατηγική το ένα pit-stop σε περίπτωση στεγνού αγώνα. Η ιταλική μάρκα προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών και το παράθυρο στάσης στα pits ανοίγει μεταξύ των γύρων 28 και 34. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η σκληρή.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι των δύο pit-stop. Η Pirelli προτείνει εκκίνηση με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Η πρώτη αλλαγή ελαστικών που προτείνει είναι στη σκληρή γόμα ελαστικών και δεύτερη αλλαγή είναι για τη μεσαία γόμα ελαστικών. Η τρίτη ταχύτερη στρατηγική είναι επίσης των δύο pit-stop, με τις γόμες που προτείνονται να είναι οι εξής: μεσαία, σκληρή, σκληρή.

Μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει επίσης μία πιθανή εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Όλη η δράση του GP Ολλανδίας στο Gazzetta

Η εκκίνηση του GP Ολλανδίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.