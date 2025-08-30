O Αυστραλός οδηγός της McLaren θα εκκινήσει πρώτος στο Grand Prix Ολλανδίας, έχοντας δίπλα του τον Λάντο Νόρις.

Η τιτανομαχία Όσκαρ Πιάστρι - Λάντο Νόρις στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας ολοκληρώθηκε με νικητή τον πρώτο. O Αυστραλός οδηγός της McLaren κατέκτησε την πέμπτη pole position της καριέρας του στη Formula 1.

Στη δεύτερη σειρά εκκίνησης θα βρεθούν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και ο Ιζάκ Χατζάρ της Racing Bulls, ο οποίος έκανε την έκπληξη. Στο 6-7 οι Λεκλέρ - Χάμιλτον της Ferrari, η οποία έδειξε σημάδια βελτίωσης, όμως η απόσταση από την McLaren παραμένει χαοτική.

Q1

Με αίθριο καιρό άρχισαν οι 20 οδηγοί τις προσπάθειές τους στην πρώτη περίοδο. Ο Χάμιλτον βγήκε νωρίς στην πίστα για να αποφύγει την κίνηση και σημείωσε χρόνο 1:10.224. Την ίδια ώρα ο Στρολ είχε έξοδο, όμως κατάφερε να συνεχίσει έως το pit lane. Επέστρεψε στο γκαράζ της Aston Martin ώστε οι μηχανικοί να επιθεωρήσουν το μονοθέσιο, για να διαπιστώσουν αν μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία.

Ο Φερστάπεν σταμάτησε το χρονόμετρο κάτω από το 1:10, όμως το δίδυμο της McLaren απάντησε με 1:09.469 από τον Νόρις και 1:09.627 από τον Πιάστρι. Πάνω από το γκαράζ της Ferrari άρχισαν να... μαζεύονται σύννεφα, καθώς μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο του Q1 οι δύο οδηγοί της ήταν στην 11η και 14η θέση.

Ο Πιάστρι σημείωσε τον καλύτερο χρόνο με 1:09.338, με τον Ράσελ τρίτο (πίσω από τον Νόρις και μπροστά από τον Φερστάπεν). Τελικά οι Χάμιλτον και Λεκλέρ πήραν το εισιτήριο για το Q2, έστω και με δυσκολία (9ος και 10ος, αντίστοιχα).

Μαζί με τον Στρολ που δεν κατάφερε να συνεχίσει, εκτός του Q2 έμειναν επίσης οι Κολαπίντο, Χούλκενμπεργκ, Οκόν και Μπέρμαν.

Q2

Οι Χάμιλτον - Λεκλέρ βγήκαν νωρίς στην πίστα, καθώς η Ferrari δυσκολευόταν. O Μονεγάσκος σημείωσε χρόνο 1:10.034 και ο Βρετανός 1:10.140. Ο Λεκλέρ ανέφερε στους μηχανικούς του ότι είδε μία αλεπού να διασχίζει την πίστα και το τηλεοπτικό πλάνο τον επιβεβαίωσε.

Η McLaren ήταν και πάλι στο 1-2, με τον Νόρις να σημειώνει τον απόλυτο χρόνο για την πίστα του Ζάντβορτ, με 1:08.874. Ο Φερστάπεν ήταν 3ος, ο Χάμιλτον 4ος και ο Λεκλέρ 5ος.

Εκτός δεκάδας και Q3 έμειναν οι Αντονέλι, Τσουνόντα, Μπορτολέτο, Γκασλί και Άλμπον.

Q3

Πιάστρι και Νόρις μείωσαν και άλλο τους χρόνους τους, με τον Αυστραλό στο 1:08.662 και τον Βρετανό στο 1:08.674. H πρώτη προσπάθεια των Χάμιλτον - Λεκλέρ τους έφερε προσωρινά στο 4-5. Ο Φερστάπεν ανέβηκε 3ος, όμως ήταν σχεδόν 4 δέκατα μακριά από την κορυφή.

Στη δεύτερη προσπάθεια κανένας εκ των Πιάστρι και Νόρις δεν βελτίωσε το χρόνο του και έτσι η pole κατέληξε στα χέρια του Αυστραλού.