Το πρωτάθλημα της Formula 1 θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο με τον αγώνα στον «ναό της ταχύτητας».

Το δραματικό φινάλε στο Grand Prix Ολλανδίας έδωσε στον Όσκαρ Πιάστρι βαθμολογικό προβάδισμα 34 βαθμών έναντι του Λάντο Νόρις. Η μάχη των δύο οδηγών της McLaren για την κατάκτηση του τίτλου στη Formula 1 θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο με το Grand Prix Ιταλίας, στην πίστα της Μόντσα.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων μέχρι και τον Οκτώβριο

GP Ιταλίας (Μόντσα)

5-7 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Αζερμπαϊτζάν

19-21 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 14:00

GP Σιγκαπούρης

3-5 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00

GP ΗΠΑ (Όστιν)*

17-19 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

GP Μεξικού

24-26 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

*Περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ