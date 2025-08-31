F1 - Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

Το πρωτάθλημα της Formula 1 θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο με τον αγώνα στον «ναό της ταχύτητας».

Το δραματικό φινάλε στο Grand Prix Ολλανδίας έδωσε στον Όσκαρ Πιάστρι βαθμολογικό προβάδισμα 34 βαθμών έναντι του Λάντο Νόρις. Η μάχη των δύο οδηγών της McLaren για την κατάκτηση του τίτλου στη Formula 1 θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο με το Grand Prix Ιταλίας, στην πίστα της Μόντσα.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων μέχρι και τον Οκτώβριο

GP Ιταλίας (Μόντσα)
5-7 Σεπτεμβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Αζερμπαϊτζάν
19-21 Σεπτεμβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 14:00

 

GP Σιγκαπούρης
3-5 Οκτωβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00

GP ΗΠΑ (Όστιν)*
17-19 Οκτωβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

GP Μεξικού
24-26 Οκτωβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

*Περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ

