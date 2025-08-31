O Φινλανδός οδηγός της Toyota έχασε σχεδόν 2,5 λεπτά και μαζί κάθε ελπίδα νίκης - Στην πρωτοπορία πέρασε ο Οζιέ.

Ο Κάλε Ροβάνπερα βρέθηκε στην κορυφή του Ράλλυ Παραγουάης την Παρασκευή όταν έπαθε κλατάρισμα το Hyundai του Αντριάν Φουρμό. Όμως το Σάββατο ήταν η δική του σειρά να χτυπηθεί από την ατυχία.

Στην 14η και προτελευταία ειδική του Σαββάτου το εμπρός δεξί ελαστικά στο Toyota του Φινλανδού κλάταρε, με αποτέλεσμα να χάσει 2,5 λεπτά και να πέσει από την 1η στην 6η θέση.

🚨 Drama strikes Rovanperä 🚨



Damage to the front-right tyre drops Rovanperä out of the lead in SS14! 👀



Head to https://t.co/PLOHxdPZni for all the action, LIVE!#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/0xIGTg5dqV — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 30, 2025

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ - ο πιο έμπειρος οδηγός στο WRC με 8 παγκόσμιους τίτλους στο παλμαρέ του - οδήγησε γρήγορα και προσεκτικά και ανέβηκε στην κορυφή της γενικής κατάταξης. Ακολουθεί ο Φουρμό στα 10,3 δλ. και ο Έλφιν Έβανς στα 36,6 δλ. Το Ράλλυ Παραγουάης ολοκληρώνεται την Κυριακή με 4 ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους σχεδόν 80 χλμ.