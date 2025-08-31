Στην ιταλική ομάδα, σύμφωνα με τον Φρεντ Βασέ, ρστόχος είναι να έχουν τουλάχιστον ένα μονοθέσιο στο βάθρο στον αγώνα του Ζάντβορτ.

Από την pole position στην Ουγγαρία, η Scuderia Ferrari δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την τρίτη σειρά της εκκίνησης στην Ολλανδία. Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την 6η θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον την 7η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Ζάντβορτ.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας μετά το δύσκολο ξεκίνημα του τριημέρου, υπογραμμίζοντας ότι οι «κόκκινοι» έκαναν σημαντική πρόοδο από την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο.

«Δεν κάναμε κάτι μαγικό, αλλά αν συγκρίνεις το αποτέλεσμα της Παρασκευής με του Σαββάτου, κάναμε πραγματικά ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός», δήλωσε ο Βασέρ.

Στόχος το βάθρο

Ο Γάλλος τόνισε ότι η Ferrari πέρασε από μια ιδιαίτερα απαιτητική μέρα πριν καταφέρει να ανακάμψει: «Ήταν, σίγουρα, η πιο δύσκολη Παρασκευή των τελευταίων δύο ή τριών σεζόν και σήμερα είχαμε μια πολύ καλή ανάκαμψη. Στον αγώνα πρέπει να έχουμε ως στόχο το βάθρο, ξεκάθαρα».

Για έναν ακόμα αγώνα η Ferrari δεν κατάφερε να βρει χρόνο μεταξύ του Q2 και του Q3. Αυτό είναι κάτι στο οποίο στάθηκε ο Βασέρ.

«Δεν είμαστε πολύ μακριά. Ο χρόνος μας στο Q2 θα ήταν αρκετός για την 4η θέση στο Q3. Εάν κάνουμε την ίδια βελτίωση με το Σάββατο στον αγώνα θα είναι πολύ θετικό νέο, όμως θα είναι και δύσκολο», ανέφερε ο Γάλλος.

