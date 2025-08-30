Ιδιαίτερα χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές του Ζάντβορτ ο Ολλανδός της Red Bull Racing.

Μετά από δύο πολύ κακά αποτελέσματα σε Βέλγιο και Ουγγαρία, ο Μαξ Φερστάπεν έγραψε τον 3ο ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ολλανδίας. Ο οδηγός της Red Bull Racing έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο, όμως δεν κατάφερε να απειλήσει τους οδηγούς της McLaren Racing.

Η βελτίωση δεν ήταν αρκετή

Μετά το τέλος του Q3, o Φερστάπεν ανέφερε πως η ομάδα του έκανε μεγάλη πρόοδο από την Παρασκευή, κάτι το οποίο τον έκανε να αισθανθεί καλύτερα στη μάχη της pole position.

«Αυτό το τριήμερο μέχρι τώρα ήταν δύσκολο. Στις κατατακτήριες δοκιμές ένιωσα καλύτερα από κάθε άλλη διαδικασία. Είμαι πολύ χαρούμενος με την 3η θέση που πήρα», είπε ο Ολλανδός.

Όσον αφορά τον αυριανό αγώνα, ο Φερστάπεν είπε: «Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η McLaren είναι η πολύ δυνατή όλο το τριήμερο. Πρέπει να εστιάσουμε στους εαυτούς μας, έχουμε κάνει πρόοδο και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

