F1 - Λεκλέρ: «Υπάρχει μία αλεπού μέσα στην πίστα!» (vid)
Μία αναπάντεχη... συνάντηση είχε ο οδηγός της Ferrari κατά τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας.
Κατά καιρούς έχουμε δει τρωκτικά ή σαύρες να... βολτάρουν στις πίστες της Formula 1, όμως η συνάντηση με αλεπού δεν είναι συνηθισμένη. Στην αρχή του Q2 κατά τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας ο Σαρλ Λεκλέρ ανέφερε στον ασύρματο ότι είδε μία αλεπού να διασχίζει την πίστα!
Και το βίντεο επιβεβαίωσε τον Μονεγάσκο οδηγό της Scuderia Ferrari.
This is the fox Leclerc mentioned#F1 #DutchGP pic.twitter.com/t4Ry5PXwAS— F1PitCrew (@F1PitCrew1) August 30, 2025
@Photo credits: F1/X