Μία αναπάντεχη... συνάντηση είχε ο οδηγός της Ferrari κατά τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας.

Κατά καιρούς έχουμε δει τρωκτικά ή σαύρες να... βολτάρουν στις πίστες της Formula 1, όμως η συνάντηση με αλεπού δεν είναι συνηθισμένη. Στην αρχή του Q2 κατά τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας ο Σαρλ Λεκλέρ ανέφερε στον ασύρματο ότι είδε μία αλεπού να διασχίζει την πίστα!

Και το βίντεο επιβεβαίωσε τον Μονεγάσκο οδηγό της Scuderia Ferrari.