O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Ζάντβορτ πριν τη μάχη της pole position.

Η δράση στο Grand Prix Ολλανδίας συνεχίστηκε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα ώστε να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών.

Ο καιρός έκανε και πάλι το χατίρι σε όλους μας και η βροχή έμεινε μακριά από την πίστα.

Η McLaren μπροστά και πίσω το… χάος

Σε κυριαρχικό ρόλο η βρετανική ομάδα και το πρωί του Σαββάτου. Ο Λάντο Νόρις έκανε τον ταχύτερο χρόνο και πάλι με το 1:08,972 και δείχνει να είναι το μεγάλο φαβορί αργότερα για την pole position. O χρόνος του ήταν κατά δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος χάνει αρκετό χρόνο στο δεύτερο κομμάτι της πίστας.

Πίσω από τα δύο μονοθέσια της McLaren συναντάμε το «χάος». Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes ήταν στην 3η θέση, όμως η διαφορά του από την κορυφή ήταν στα 0,8 δλ, κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό για τη συνέχεια του τριημέρου.

Ο Κάρλος Σάινθ της Williams πήρε την 4η θέση, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν 5ος. Σίγουρα η διαφορά σχεδόν ενός δευτερολέπτου δεν χαροποιεί τον Ολλανδό. Στην 6η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari να δείχνει ένα πολύ θετικό πρόσωπο, ενώ ο Άλεξ Άλμπον έφερε και το δεύτερο μονοθέσιο της Williams στη 10άδα.

Ακολούθησαν οι Λανς Στρολ με Aston Martin, Ίσακ Χατζάρ με Racing Bulls και Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin.

H συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Συντονιστείτε στις 15:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 GP Ολλανδίας