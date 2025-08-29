O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην επεισοδιακή και γεμάτη συμβάντα δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Ζάντβορτ.

Η δράση στο Grand Prix Ολλανδίας της Formula 1 συνεχίστηκε στο Ζάντβορτ με το FP2, το οποίο είχε δράση με διακοπές. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία μόλις ώρα για να προετοιμαστούν για τη συνέχεια του τριημέρου, με κάθε γύρο να είναι πολύ σημαντικός.

Ο καιρός έκανε τη χάρη σε όλους, με τη βροχή να μένει μακριά από την πίστα κι έτσι η διαδικασία διεξήχθη σε στεγνές συνθήκες.

O Νόρις και στη μέση ο Αλόνσο

Ταχύτερος στο FP2 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός έκανε το δύο στα δύο την Παρασκευή και ο χρόνος του το απόγευμα ήταν στο 1:09,890. Πίσω του ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, o οποίος έκανε έναν εντυπωσιακό χρόνο, με τη διαφορά του από την κορυφή να είναι στα 0,087 δλ. Όπως στην Ουγγαρία έτσι και στην Ολλανδία η AMR25 βολεύεται σε μία πίστα που απαιτεί υψηλά επίπεδα κάθετης δύναμης.

Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν στην 3η θέση, με τη διαφορά του από τον Νόρις να είναι μόλις 0,089 δλ. Ο Αυστραλός μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά και ξέρει πως υπάρχουν τομείς που μπορεί να βελτιώσει ενόψει της συνέχειας.

Οι υπόλοιποι σε ρόλο παρατηρητή

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG πήρε την 4η θέση και ήταν 0,3 δλ πίσω από τον Νόρις. Η διαφορά από τη McLaren μειώθηκε, όμως παραμένει μεγάλη. Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τν 5η θέση, όμως είναι πάνω από μισό δευτερόλεπτο πίσω από την κορυφή, κάτι που προβληματίζει σίγουρα τους «ταύρους».

Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την 6η θέση παρά το γεγονός πως είχε τετ-α-κε στην πρώτη του προσπάθεια με τη μαλακή γόμα τραυματίζοντας τα ελαστικά του. Η Ferrari φαίνεται να είναι ξεκάθαρα πίσω από τη McLaren όμως η πραγματική διαφορά δεν είναι ακόμη εμφανής. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Γιούκι Τσουνόντα με Red Bull, Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, Φράνκο Κολαπίντο με Alpine και Νίκο Χούλκενμπεργκ με Sauber.

Contact between Russell and Piastri as they returned to the pits 😮



Stewards are taking a look at the incident 👀#F1 #DutchGP pic.twitter.com/gGwqMt86pe — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

Το ατύχημα του Στρολ

Με μόλις 11 λεπτά να έχουν περάσει στο FP2, η διαδικασία στο Grand Prix Ολλανδίας διακόπηκε με κόκκινες σημαίες. Αιτία το ατύχημα του Λανς Στρολ στη στροφή 3. Ο Καναδός οδηγός μπλόκαρε τα φρένα της Aston Martin και έπεσε με ταχύτητα στον προστατευτικό τοίχο. Ευτυχώς ο Στρολ δεν τραυματίστηκε, όμως οι ζημιές AMR25 είναι μεγάλες και αναμένεται να επηρεάσουν τη συνέχεια του τριημέρου.

Η δεύτερη κόκκινη σημαία εμφανίστηκε με 21 λεπτά για το τέλος του FP2. O Άλεξ Άλμπον της Williams είχε έξοδο στη στροφή 1 και κόλλησε στην αμμοπαγίδα.

Η συνέχεια του τριημέρου

H δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 12:30 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Ολλανδίας