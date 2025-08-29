Ευτυχώς ο Καναδός οδηγός της Aston Martin δεν τραυματίστηκε, όμως το μονοθέσιο υπέστη σημαντικές ζημιές.

Με μόλις 11 λεπτά να έχουν περάσει στο FP2, η διαδικασία στο Grand Prix Ολλανδίας διακόπηκε με κόκκινες σημαίες. Αιτία το ατύχημα του Λανς Στρολ στη στροφή 3. Ο Καναδός οδηγός μπλόκαρε τα φρένα της Aston Martin και έπεσε με ταχύτητα στον προστατευτικό τοίχο.

Ευτυχώς ο Στρολ δεν τραυματίστηκε, όμως οι ζημιές AMR25 είναι μεγάλες και αναμένεται να επηρεάσουν τη συνέχεια του τριημέρου. Η στροφή 3 στην πίστα του Ζάντβορτ έχει κλίση 18% και αποτελεί πρόκληση για τους οδηγούς.