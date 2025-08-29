Ανανεωμένη σχεδίαση, 460 ίπποι και αυτονομία 580 χλμ. για το ένα από τα πιο αποδοτικά high-performance EV της αγοράς.

Η Tesla παρουσίασε στην Ελλάδα το νέο Model Y Performance, το κορυφαίο μέλος της οικογένειας του πιο δημοφιλούς ηλεκτρικού SUV στον κόσμο. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη και δυναμική εκδοχή του μοντέλου, με παραδόσεις στη χώρα μας να ξεκινούν από τον Σεπτέμβριο.

Η έκδοση Performance στηρίζεται στις πρόσφατες αναβαθμίσεις της σειράς Model Y, με επανασχεδιασμένο αμάξωμα και βελτιώσεις σε απόδοση, άνεση, συνδεσιμότητα και ασφάλεια. Εξωτερικά, οι διαφορές είναι άμεσα ορατές: νέα αεροδυναμικά στοιχεία εμπρός και πίσω, σπόιλερ από ανθρακόνημα για μεγαλύτερη σταθερότητα, γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες, κόκκινες δαγκάνες φρένων και οι εντυπωσιακές σφυρήλατες ζάντες Arachnid 2.0 διαμέτρου 21 ιντσών. Όλα συνθέτουν μια εικόνα που ξεχωρίζει στον δρόμο και δίνει έμφαση στον σπορ χαρακτήρα της έκδοσης.

Στο εσωτερικό, η Tesla συνδυάζει την τεχνολογία με την αίσθηση πολυτέλειας. Τα νέα καθίσματα Performance με ηλεκτρική επέκταση μαξιλαριών μηρών και τα διακοσμητικά από ανθρακόνημα στο ταμπλό και τις πόρτες διαφοροποιούν την καμπίνα, ενώ η νέα κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών, με 80% περισσότερα pixel από πριν, προσφέρει πιο καθαρή εικόνα και πιο ομαλή εμπειρία. Η οθόνη λειτουργεί τόσο ως κέντρο ελέγχου του οχήματος όσο και ως μέσο ψυχαγωγίας, με δυνατότητα προβολής περιεχομένου όταν το όχημα είναι σταθμευμένο.

Κάτω από το αμάξωμα, η Tesla έχει εξοπλίσει το Model Y Performance με αναβαθμισμένο σύστημα μετάδοσης που αποδίδει 460 ίππους και 310 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 250 km/h. Η νέα μπαταρία, με στοιχεία υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, δίνει αυτονομία έως 580 χιλιόμετρα WLTP με μέση κατανάλωση μόλις 16,2 kWh/100 km, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με εντυπωσιακή αποδοτικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη δυναμική συμπεριφορά. Η νέα ανάρτηση με βελτιωμένα ελατήρια, ράβδους σταθεροποίησης και δακτυλίους υπόσχεται μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ το προσαρμοζόμενο σύστημα ανάρτησης με καινούργιο αλγόριθμο ελέγχου ρυθμίζει σε πραγματικό χρόνο την απόσβεση, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και στις επιδόσεις. Οι ρυθμίσεις οδήγησης, εύκολα προσβάσιμες από την οθόνη, επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόσει την αίσθηση του αυτοκινήτου στις συνθήκες ή στη διάθεσή του, ενισχύοντας την αίσθηση ελευθερίας και ελέγχου.

Το νέο Model Y Performance δεν περιορίζεται μόνο στην απόδοση. Παραμένει ένα SUV με καθημερινή χρηστικότητα: διαθέτει πίσω καθίσματα με ηλεκτρική αναδίπλωση, πανοραμική γυάλινη οροφή που πλημμυρίζει το εσωτερικό με φως και πίσω οθόνη αφής 8 ιντσών για τους επιβάτες, ενώ οι over-the-air ενημερώσεις διασφαλίζουν ότι το όχημα θα βελτιώνεται συνεχώς με νέες δυνατότητες.

Με όλα τα παραπάνω, το Model Y Performance φέρνει μια πιο έντονη δόση αδρεναλίνης στο πιο επιτυχημένο ηλεκτρικό SUV της αγοράς. Είναι ένα αυτοκίνητο που θέλει να καλύψει κάθε ρόλο: από την άνεση των μεγάλων ταξιδιών μέχρι τη συναρπαστική οδήγηση σε δρόμους με στροφές, αποδεικνύοντας ότι η υψηλή απόδοση και η αποτελεσματικότητα μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά.

Το νέο Tesla Model Y Performance βρίσκεται ήδη στις εκθέσεις της Tesla. Η τιμή του στην Ελλάδα είναι 61.990 ευρώ, με παραδόσεις να ξεκινούν τον Σεπτέμβριο.