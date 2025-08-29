To μήκους 4,81 μέτρων νέο Volvo αρχίζει τις πωλήσεις του από την Κίνα, με την άφιξή του στην Ευρώπη να καθυστερεί.

Με μεικτή αυτονομία γύρω στα 1.200 χιλιόμετρα (με βάση τον κύκλο δοκιμών της Κίνας), το νέο Volvo XC70 είναι ένας πραγματικός ταξιδιώτης. Το νέο plug-in hybrid μοντέλο της Volvo προορίζεται αρχικά για την αγορά της Κίνας, όπου και βρίσκεται η γραμμή παραγωγής του.

Το υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει στοιχεία station wagon και SUV φθάνει τα 4,81 μέτρα, μήκος που το κατατάσσει στην D κατηγορία. Παραμένει όμως άγνωστο το πότε θα το δούμε στην Ευρώπη. Η Volvo δεν ανακοίνωσε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Κίνα το υβριδικό του σύστημα αποτελείται από 1.5 turbo βενζίνης (ισχύος 160+ ίππων) και ηλεκτροκινητήρα.

Θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, χωρητικότητας 21,2 και 36,9 kWh. Στη δεύτερη περίπτωση η ηλεκτρική αυτονομία φθάνει τα 200 χλμ., τιμή εντυπωσιακή για ένα plug-in hybrid αυτοκίνητο. Το XC70 έχει δυνατότητα ταχυφόρτισης, με τη διαδικασία 0-80% να ολοκληρώνεται σε 23 λεπτά.

Η καμπίνα επιβατών αποπνέει τη σκανδιναβική ατμόσφαιρα, με λιτό design, ποιοτικές επενδύσεις και απουσία φυσικών διακοπτών. Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται μέσω της μεγάλης οθόνης αφής 15,4 ιντσών. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει διαγώνιο 12,3 ίντσες.