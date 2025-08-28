O Έλληνας οδηγός βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στην κατηγορία PRO και στην πέμπτη θέση στην κατηγορία OPEN.

Επιστροφή στη δράση έπειτα από περισσότερους από δύο μήνες για τον Θωμά Κρασώνη. Ο Έλληνας επαγγελματίας οδηγός αγώνων βρίσκεται στην Τσεχία, όπου αυτό το

Σαββατοκύριακο (30-31 Αυγούστου) θα διεξαχθεί ο τέταρτος διπλός αγώνας του φετινού πρωταθλήματος NASCAR Euro Series.

Η ακύρωση του αγώνα της Ολλανδίας στην οβάλ πίστα του Venray είχε ως συνέπεια η δράση να «παγώσει» για περισσότερους από δύο μήνες. Όμως μετά τις θερινές διακοπές,ήρθε η ώρα για τους οδηγούς να ξαναφορέσουν τις αγωνιστικές φόρμες τους και να παραταχθούν στην πίστα του Most για το τέταρτο αγωνιστικό τριήμερο του 2025. Ο Θωμάς Κρασώνης και φέτος συμμετέχει και στις δύο κατηγορίες του NASCAR Euro Series, την PRO και την ΟΡΕΝ, οδηγώντας σε όλους τους αγώνες την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport.

Η θέση του Κρασώνη στο βαθμολογικό πίνακα

Έπειτα από τους πρώτους έξι αγώνες της σεζόν σε Ισπανία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία, ο Κρασώνης είναι τρίτος στη βαθμολογία της κατηγορίας PRO με 194 βαθμούς, στο -18 από τον πρωτοπόρο Vittorio Ghirelli και στο -12 από τον Gianmarco Ercolli. Στην επιμέρους κατάταξη της Juniors είναι συμπρωτοπόρος με τον Paul Jouffrau.

Στην OPEN ο Κρασώνης είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας με 183 βαθμούς, με τον πρωτοπόρο Melvin De Groot να έχει 199. Στη βαθμολογία των ομάδων ο Κρασώνης είναι έκτος με 84 βαθμούς.

Υποστηρικτές της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company και η Γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη», ενώ η ιατρική κάλυψη παρέχεται από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις του τριημέρου

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά με τις ελεύθερες δοκιμές το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι πρώτες ελεύθερες της PRO ξεκινούν στις 3.50 μ.μ. και της OPEN στις 4.35 μ.μ., ενώ οι δεύτερες ελεύθερες θα διεξαχθούν στις 6.15 μ.μ. για την PRO και στις 7 μ.μ. για την OPEN.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκινά με τις κατατακτήριες της PRO που θα ξεκινήσουν στις 10.45 π.μ.. Θα ακολουθήσουν οι κατατακτήριες της ΟΡΕΝ στις 11.35 π.μ. Ο πρώτος αγώνας της PRO θα ξεκινήσει στις 3.15 μ.μ. και θα έχει διάρκεια 17 γύρους (71,57 χλμ). Ο αντίστοιχος πρώτος αγώνας της ΟΡΕΝ θα ξεκινήσει στις 6.45 μ.μ. και θα έχει διάρκεια 14 γύρους (58,94 χλμ).

Τη Κυριακή η εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της OPEN θα δοθεί στις 12 το μεσημέρι και θα έχει διάρκεια 14 γύρους. Η αυλαία του τριημέρου θα πέσει στις 4.20 μ.μ. με την εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της PRO, με διάρκεια 17 γύρους.

O ANT1+ θα μεταφέρει όλη τη δράση από τους αγώνες τόσο του Σαββάτου όσο και της Κυριακής, με περιγραφή στα ελληνικά. Παράλληλα θα υπάρχει απευθείας κάλυψη και μέσα από το επίσημο κανάλι του EuroNASCAR στο YouTube.

Κρασώνης: «Προετοιμαστήκαμε σκληρά και είμαστε πανέτοιμοι»

«Είναι γεγονός ότι η μεγάλη διακοπή λόγω της μη διεξαγωγής του αγώνα στην Ολλανδία, μας άφησε μακριά από τη δράση για πάρα πολύ καιρό. Βεβαίως φέτος έχουμε πάρει μαζί με την ομάδα και τους χορηγούς μου κάποιες εξόχως σημαντικές αποφάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων τα βλέπουμε στις πίστες. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαμε να κάνουμε δύο ολιγοήμερα ταξίδια στην Γερμανία και στο Βέλγιο, όπου είχαμε την ευκαιρία να προπονηθούμε, πάντα υπό τις οδηγίες του Alon Day, στις πίστες όπου θα διεξαχθούν τα πλέι οφ της σεζόν», τονίζει ο Έλληνας οδηγός.

«Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να κάνουμε μία ημέρα προπόνηση και στο Most, όμως δυστυχώς δεν υπήρχε διαθεσιμότητα της πίστας. Έτσι επιλέξαμε να ταξιδέψουμε στο Όσερσλεμπεν και στο Ζόλντερ, εκεί όπου επί της ουσίας θα κριθούν οι φετινοί τίτλοι χάρη και στους διπλούς βαθμούς που θα δοθούν σε καθέναν από τους

τέσσερις αγώνες του εκάστοτε τριημέρου»

Ενόψει Most, ο Θωμάς Κρασώνης υπογράμμισε πως «έχουμε δουλέψει πολλές ώρες και στο γυμναστήριο και είμαστε πανέτοιμοι. Ρεαλιστικά, πάντως, ο στόχος για το

Σαββατοκύριακο στην Τσεχία είναι να βρισκόμαστε ψηλά στους βαθμούς σε όλους τους αγώνες, ώστε να μπούμε στα πλέι οφ από θέση ισχύος, μιας και έχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε από την τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου τον χειρότερο αγώνα μας μέχρι τώρα. Πρώτα, λοιπόν, το καλό πλασάρισμα κι αν έρθει το βάθρο ή η νίκη, καλοδεχούμενα»..