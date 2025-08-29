Χειροποίητα κύπελλα από πορσελάνη θα λάβουν όσοι ανέβουν στο βάθρο των νικητών στο Zandvoort.

Το Ολλανδικό Grand Prix της Formula 1 παρουσίασε τα τρόπαια που θα απονεμηθούν στους νικητές αυτό το Σαββατοκύριακο στο Zandvoort. Πρόκειται για χειροποίητα πορσελάνινα κύπελλα, με λευκή βάση και περίτεχνη διακόσμηση σε μπλε, χρυσό και πορτοκαλί για τους νικητές, ενώ το κόκκινο και το μπλε ξεχωρίζουν στα τρόπαια για δεύτερη και τρίτη θέση.

Μια ξεχωριστή στιγμή πριν από τον αποχαιρετισμό

Ο Μαξ Φερστάπεν, που ετοιμάζεται για τον προτελευταίο αγώνα του εντός έδρας, θα επιδιώξει να προσθέσει ένα ακόμη τρόπαιο στη συλλογή του. Ο Ολλανδός έχει κατακτήσει τις τρεις πρώτες νίκες από την επιστροφή της πίστας στο καλεντάρι το 2021, ενώ πέρυσι τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Λάντο Νόρις, διατηρώντας το απόλυτο παρουσίας στο βάθρο.

Το Zandvoort θα παραμείνει στο πρόγραμμα της Formula 1 μέχρι το 2026 και στη συνέχεια αναμένεται να στραφεί σε άλλες διοργανώσεις, όπως το IndyCar ή το NASCAR. Έτσι, τα φετινά και τα επόμενα δύο Grand Prix αποκτούν ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα για τους Ολλανδούς φιλάθλους.