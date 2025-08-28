Ο Μονεγάσκος εξηγεί πώς οι αναβαθμίσεις έκαναν τη Ferrari πιο «φιλική» και βοήθησαν στην αγωνιστική του σταθερότητα.

Ο Σαρλ Λεκλέρ παραδέχθηκε ότι η Ferrari δυσκολεύτηκε στο ξεκίνημα της σεζόν της Formula 1 με την SF-25, καθώς οι μηχανικοί αναγκάζονταν να προχωρούν σε πολύ ακραίες ρυθμίσεις για να βρουν απόδοση. Αυτή η επιλογή, όπως τόνισε, οδηγούσε συχνά σε περισσότερα λάθη τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Λιούις Χάμιλτον.

Μετά το σοκ του διπλού αποκλεισμού στο Κινεζικό Grand Prix, η ομάδα αναγκάστηκε να σηκώσει το πάτωμα του μονοθεσίου, χάνοντας αρχικά σε ταχύτητα. Σταδιακά όμως, με την έλευση αναβαθμίσεων, η SF-25 βρήκε ένα πιο «λογικό» παράθυρο λειτουργίας. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους οδηγούς να πιέσουν χωρίς να ξεπερνούν τα όρια του μονοθεσίου, οδηγώντας σε πιο σταθερές εμφανίσεις και πέντε βάθρα για τον Λεκλέρ στους δέκα τελευταίους αγώνες.

Από τα λάθη στη σταθερότητα

Ο Μονεγάσκος, που ξεκίνησε διστακτικά τη χρονιά, δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» με τη δική του απόδοση, υπογραμμίζοντας ότι οι αναβαθμίσεις διευκόλυναν το έργο των οδηγών. «Στην αρχή ήταν εξαιρετικά δύσκολο και αυτό μας οδηγούσε σε λάθη. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα πιο λογικό πλαίσιο και μπορούμε να αξιοποιούμε καλύτερα τις δυνατότητες της Ferrari», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την απογοήτευση της χαμένης ευκαιρίας για νίκη στην Ουγγαρία λόγω μηχανικού προβλήματος, ο Λεκλέρ πιστεύει ότι η πορεία είναι ανοδική και ότι η Ferrari βρίσκεται πια σε θέση να διεκδικεί συστηματικά βάθρα. Το ζητούμενο, όπως είπε, είναι να συνεχιστεί η ίδια γραμμή βελτίωσης και στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, ώστε να έρθει και η πρώτη φετινή νίκη.

