To τωρινό Clio είναι το best seller αυτοκίνητο στην Ευρώπη, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Εκεί που λέγαμε ότι η Renault τηρεί... σιγή ιχθύος για το νέο Clio, ήρθε η πρώτη ενημέρωση για την επόμενη - 6η - γενιά του δημοφιλούς σουπερμίνι. Με δεδομένο ότι το τωρινό Clio είναι πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 (ανεξαρτήτως κατηγορίας), δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τη Renault το λανσάρισμα του νέου μοντέλου.

Η παγκόσμια πρεμιέρα θα γίνει στην έκθεση του Μονάχου, το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου και το gMotion by gazzetta θα βρίσκεται στη γερμανική πόλη για να την παρακολουθήσει από κοντά και να μιλήσει με τα στελέχη της Renault. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω του διαδικτύου και μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ (από τις 6.30 μμ, ώρα Ελλάδας).

Η έκθεση του Μονάχου θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Δίπλα στο νέο Clio, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και τα νέα Renault 5 και Renault 4 E-Tech electric.

Τα τρία αυτά νέα μοντέλα θα πλαισιώνονται από δύο ακόμη σημαντικές παρουσίες που προϊδεάζουν για το μέλλον της Renault: