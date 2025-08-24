Το δημοφιλές γαλλικό σουπερμίνι περνά στην έκτη γενιά του και θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου.

Αν και απέχουμε μόλις δύο εβδομάδες από το σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου (8-14 Σεπτεμβρίου), η Renault δεν έχει δώσει ακόμα στη δημοσιότητα κάποια teaser φωτογραφία του Clio 6ης γενιάς.

Δείτε ακόμα: Οδηγήσαμε το Renault 5 E-Tech electric

Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει σύμφωνα με το νέο Renault Clio είναι περιορισμένες. Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι στη γκάμα κινητήρων δεν θα υπάρχει έκδοση με diesel, τακτική που ακολουθούν πλέον σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πόλης.

Το νέο Clio θα βασίζεται σε εξέλιξη της πλατφόρμας CMF-B και θα κυκλοφορήσει με τον 1.2 βενζίνης σε εκδόσεις με σύστημα mild hybrid αλλά και διπλού καυσίμου (βενζίνη-υγραέριο), αλλά και στην full hybrid με 160 ίππους.

Ο εξοπλισμός του γαλλικού μοντέλου θα περιλαμβάνει πληθώρα συστημάτων άνεσης και ασφάλειας, κάτι που θεωρείται δεδομένο για κάθε νέο Renault.