H δεύτερη γενιά του δημοφιλούς compact SUV θα αρχίσει να πωλείται τον Νοέμβριο.

Από το 2017 – όταν παρουσιάστηκε το μοντέλο πρώτης γενιάς – το T-Roc έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 2 εκατ. μονάδες. Και τα τελευταία χρόνια είναι το δεύτερο πιο πετυχημένο SUV της Volkswagen, πίσω από το Tiguan. Φυσιολογικά λοιπόν η γερμανική μάρκα έκανε σημαντικές επενδύσεις για το T-Roc δεύτερης γενιάς, το οποίο θα λανσαριστεί τον Νοέμβριο.

Το νέο T-Roc γίνεται το τρίτο μοντέλο της Volkswagen που βασίζεται στην πλατφόρμα MQB evo μετά τα Tiguan και Tayron, με οφέλη τόσο στα μηχανικά μέρη όσο και στα ηλεκτρονικά συστήματα. Παράλληλα είναι μεγαλύτερο κατά 12 εκατοστά σε σχέση με το απερχόμενο T-Roc, φθάνοντας τα 4,37 μέτρα. Ως αποτέλεσμα προσφέρει μεγαλύτερους χώρους για τους πίσω επιβάτες αλλά και τις αποσκευές (+30 λίτρα, με όγκο 475 λίτρα).

Σχεδίαση, εσωτερικό, τεχνολογίες

Σχεδιαστικά παραπέμπει ξεκάθαρα στο Tiguan, ιδίως το πίσω μέρος με τα μακρόστενα φωτιστικά σώματα που ενώνονται σε κοινό κρύσταλλο. Στάνταρ είναι τα εμπρός φώτα LED, ενώ προαιρετικά διατίθενται προβολείς IQ.LIGHT LED. Η καμπίνα επιβατών εκπέμπει έναν πιο premium... αέρα, με μαλακές επενδύσεις και τεχνολογίες από τα μεγαλύτερα Tiguan και Tayron. Προαιρετικά διατίθενται head-up display και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού σε 14 κατευθύνσεις.

Το ψηφιακό ταμπλό Digital Cockpit περιλαμβάνει οθόνη 10 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και οθόνη 10,4 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων (12,9 ίντσες στις κορυφαίες εκδόσεις). Ο προσωπικός βοηθός IDA απαντά σε ερωτήσεις με τη βοήθεια τεχνολογίας ΑΙ, αποτελώντας μέρος του προαιρετικού εξοπλισμού.

Η πλατφόρμα MQB evo υποστηρίζει το εξελιγμένο σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης Travel Assist, με αυτόματες αλλαγές λωρίδας κυκλοφορίας και άμεση προσαρμογή στα όρια ταχύτητας. Το σύστημα Park Assist Pro επιτρέπει την πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία στάθμευσης, καθώς και την είσοδο και έξοδο από θέσης πάρκινγκ μέσω κινητού.

Πλήρως υβριδική γκάμα κινητήρων

Στην Ευρώπη το νέο T-Roc δεν θα διατίθεται σε εκδόσεις diesel, αλλά αποκλειστικά υβριδικές. Οι βασικές φέρουν σύστημα mild hybrid με τον 1.5 eTSi σε παραλλαγές 116 και 150 ίππων (με κίνηση εμπρός και κιβώτιο DSG 7 σχέσεων). Θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα δύο full hybrid εκδόσεις, με την τεχνολογία να έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου από την Volkswagen (επίσης με κίνηση στους εμπρός τροχούς).

Η γκάμα θα περιλαμβάνει μελλοντικά τετρακίνητη έκδοση 4MOTION με τον 2.0 TSI, ο οποίος επίσης είναι τεχνολογίας mild hybrid.



