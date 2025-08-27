Yamaha WaveRunner: Διήμερο sea trial στην Θεσσαλονίκη

Η Yamaha δίνει τη δυνατότητα γνωριμίας και οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες στη θάλασσα των WaveRunners της γκάμας της, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης.

Η Yamaha, του Ομίλου Μοτοδυναμική σας προσκαλεί να ζήσετε σε ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο θαλάσσιες εμπειρίες και αδρεναλίνη με τα εμβληματικά Yamaha

WaveRunners. Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρες 10:00-17:00 στον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά την εμπειρία της οδήγησης των κορυφαίων jet της Yamaha.

Στο ειδικά διαμορφωμένο σημείο, οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν στη θάλασσα τα:

Yamaha JetBlaster DLX– το πιο «παιχνιδιάρικο» μοντέλο της γκάμας, με εκρηκτική ευελιξία και στυλ.

Yamaha FX Cruiser SVHO – η απόλυτη πρόταση πολυτέλειας και δύναμης, ιδανικό για μεγάλες αποστάσεις με άνεση.

Yamaha GP HO– σχεδιασμένο για κορυφαίες επιδόσεις και απόκριση στις αλλαγές κατεύθυνσης, με αγωνιστικό DNA.

Η Yamaha φέρνει στη Θεσσαλονίκη την απόλυτη εμπειρία ελευθερίας στο νερό, παρουσιάζοντας την καινοτομία και την τεχνολογία των WaveRunners. Μια μοναδική ευκαιρία για όλους να ζήσουν την ταχύτητα, τη δύναμη και τη διασκέδαση που προσφέρουν τα κορυφαία αυτά μοντέλα.

Yamaha Jet Blaster

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο sea trial των Yamaha WaveRunner

Η είσοδος στον χώρο της εκδήλωσης είναι ελεύθερη. Για τη δοκιμή των WaveRunners είναι απαραίτητη η κατοχή άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους τουλάχιστον 5 έτη. Έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, κρίνεται θεμιτός ο εξοπλισμός αναβάτη jet: στολή/φόρμα νεοπρέν και σωσίβιο/γιλέκο.

Yamaha GP HO.

Η διοργανώτρια εταιρεία, με γνώμονα την ασφάλεια, διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για την πραγματοποίηση της δοκιμαστικής οδήγησης. Κάντε την δωρεάν εγγραφή σας και εξασφαλίστε τη θέση σας με ένα κλικ στο https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/news/yamaha-waverunner-seatrial/