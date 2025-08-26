Νέο Peugeot 308: Φρέσκια ταυτότητα και πλήρης γκάμα κινητήρων (vid)

H νέα γενιά του 308 έρχεται σε hatchback και SW, με ανανεωμένη σχεδίαση, ψηφιακό εσωτερικό και επιλογές από ήπια υβριδικά έως αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Το Peugeot 308 είναι ένα από τα μοντέλα-ορόσημα για τη γαλλική μάρκα και παραδοσιακά μια από τις πιο δυνατές παρουσίες στην κατηγορία C. Με τη νέα του γενιά, το 308 φιλοδοξεί να συνεχίσει αυτήν την πορεία, φέρνοντας μαζί του πιο δυναμική σχεδίαση, σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις και μια γκάμα που καλύπτει όλες τις ανάγκες: από την κλασική βενζίνη με ήπια υβριδική υποβοήθηση μέχρι plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Στόχος της Peugeot είναι να προσφέρει στο αγοραστικό κοινό ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει την κομψότητα, την πρακτικότητα και την αποδοτικότητα σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο.

Σχεδίαση

Στην εξωτερική εμφάνιση, το νέο 308 ακολουθεί τη σχεδιαστική ταυτότητα της Peugeot με πιο έντονα στοιχεία και σύγχρονες λεπτομέρειες. Η νέα μάσκα φιλοξενεί το φωτιζόμενο λιοντάρι, το οποίο ενισχύει την ταυτότητα του μοντέλου, ενώ τα λεπτά φωτιστικά σώματα με τις τρεις χαρακτηριστικές LED «νυχιές» δημιουργούν μια ιδιαίτερη υπογραφή ημέρας και νύχτας. Οι δυναμικές γραμμές και τα πιο σμιλεμένα πάνελ δίνουν στο αμάξωμα μια πιο σπορτίφ αίσθηση, ενώ οι προσεγμένες αναλογίες ενισχύουν την εικόνα στιβαρότητας.

Στην έκδοση SW (station wagon), η σχεδίαση προσαρμόζεται για να προσφέρει μεγαλύτερη πρακτικότητα, με μακρύτερο πίσω τμήμα, πιο ευρύχωρο χώρο αποσκευών και παράλληλα στοιχεία που διατηρούν τον κομψό χαρακτήρα. Στο πίσω μέρος και των δύο αμαξωμάτων, η μαύρη γυαλιστερή λωρίδα που ενώνει τα φώτα τονίζει το πλάτος του αυτοκινήτου και προσδίδει μοντέρνα ταυτότητα.

Εσωτερικό

Η καμπίνα του νέου 308 παραμένει πιστή στη φιλοσοφία i-Cockpit, με ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών. Το τιμόνι είναι μικρό σε διαστάσεις, με στόχο τη βελτίωση της αίσθησης και της ορατότητας, ενώ το σύστημα infotainment υποστηρίζει τις πιο πρόσφατες δυνατότητες συνδεσιμότητας. Η Peugeot έχει ενσωματώσει τα νέα i-Toggles, διαδραστικά «πλήκτρα» που μπορούν να προγραμματιστούν για τις λειτουργίες που χρησιμοποιεί περισσότερο ο οδηγός.

Η ποιότητα των υλικών έχει ανέβει επίπεδο, με προσεγμένα φινιρίσματα και επιλογές όπως αλουμίνιο ή Alcantara, που ενισχύουν την premium αίσθηση. Η άνεση παραμένει βασικό ζητούμενο, με καθίσματα που προσφέρουν στήριξη και ρυθμίσεις για μακρινά ταξίδια. Στην έκδοση SW, το 308 αποκτά και κορυφαία πρακτικότητα: τα πίσω καθίσματα διπλώνουν σε τρία μέρη (40/20/40), με τον χώρο αποσκευών να ξεκινά από 608 λίτρα και να φτάνει έως τα 1.487 λίτρα με πλήρη αναδίπλωση.

Τεχνολογία και άνεση

Η νέα γενιά του 308 είναι εξοπλισμένη με ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Περιλαμβάνει adaptive cruise control με λειτουργία Stop&Go, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και lane centring, ενώ οι κάμερες 360° διευκολύνουν το παρκάρισμα. Επιπλέον, το σύστημα Peugeot i-Connect προσφέρει ασύρματη συνδεσιμότητα με smartphone, φωνητικό έλεγχο και ενημερώσεις over-the-air.

Στις ηλεκτρικές εκδόσεις, υποστηρίζονται λειτουργίες όπως Plug&Charge για αυτόματη ταυτοποίηση σε σταθμούς φόρτισης και V2L για παροχή ενέργειας σε εξωτερικές συσκευές. Ο στόχος είναι να συνδυαστεί η καθημερινή χρηστικότητα με την ψηφιακή άνεση και την ασφάλεια.

Κινητήρες

Η γκάμα του νέου 308 είναι πλήρης και καλύπτει όλες τις ανάγκες:

E-308: αμιγώς ηλεκτρικό, με ισχύ 156 ίππων, μπαταρία 58,4 kWh και αυτονομία έως 450 χλμ. (WLTP).

308 Plug-in Hybrid: συνδυαστική ισχύς έως 195 ίππων και ηλεκτρική αυτονομία έως 85 χλμ. για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς εκπομπές.

308 Hybrid 145: ήπια υβριδικό σύστημα με νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, που βελτιώνει την απόδοση και μειώνει την κατανάλωση.

Έτσι, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάλογα με το προφίλ χρήσης, από τον παραδοσιακό θερμικό κινητήρα με εξηλεκτρισμό, μέχρι την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Εξοπλισμός και εκδόσεις

Το νέο 308 διατίθεται σε τρεις βασικές εκδόσεις εξοπλισμού: Style, Allure και GT. Η πρώτη απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα πλήρες αυτοκίνητο με βασικά στοιχεία άνεσης και ασφάλειας, η Allure προσθέτει περισσότερες τεχνολογίες και αισθητικές λεπτομέρειες, ενώ η GT είναι η πιο ολοκληρωμένη πρόταση, με Matrix LED προβολείς, καθίσματα πιστοποιημένα από τον οργανισμό AGR και ηχοσύστημα Focal για κορυφαία εμπειρία ήχου.

Το νέο Peugeot 308 και το 308 SW θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά προς τα τέλη του 2025. Η μάρκα στοχεύει να συνεχίσει την επιτυχημένη παράδοση του μοντέλου, προσφέροντας μια σύγχρονη και πολυδιάστατη πρόταση στην κατηγορία C.