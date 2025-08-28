Η Porsche βάζει τέλος στην παραγωγή μπαταριών από την Cellforce

Η γερμανική εταιρεία ακυρώνει τα σχέδια για δική της παραγωγή κυψελών, μετατρέποντας την Cellforce σε μονάδα έρευνας και ανάπτυξης.

Η Porsche ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τα πλάνα δημιουργίας γραμμής παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα μέσω της θυγατρικής της Cellforce. Η απόφαση αποδίδεται στη χαμηλή ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 200 από τους σχεδόν 300 εργαζομένους θα επηρεαστούν από την αλλαγή, με την εταιρεία να εξετάζει τη μετακίνησή τους στη PowerCo, τον τομέα μπαταριών του ομίλου Volkswagen. Παράλληλα, η τεχνογνωσία της Cellforce θα αξιοποιηθεί και σε άλλα πρότζεκτ, όπως το V4Smart που δημιουργήθηκε από την εξαγορά της Varta.

Γιατί η Porsche κάνει πίσω

Ο Όλιβερ Μπλούμε, CEO της Porsche και του ομίλου Volkswagen, εξήγησε: «Η παραγωγή δικών μας κυψελών δεν έχει το απαιτούμενο μέγεθος για να επιτύχει οικονομίες κλίμακας. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας.»

Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο Μίχαελ Στάινερ, υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης: «Με την τρέχουσα ζήτηση δεν μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο κόστους που είχε προβλεφθεί αρχικά.»

Το πλήγμα στην ευρωπαϊκή προσπάθεια

Η εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμα εμπόδιο στη δημιουργία μιας αυτόνομης ευρωπαϊκής αλυσίδας παραγωγής μπαταριών, μετά και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η σουηδική Northvolt. Η Cellforce είχε ανακοινώσει το 2022 την κατασκευή «πιλοτικού εργοστασίου» στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, με πρόβλεψη για μεγαλύτερη μονάδα αργότερα, αλλά τα σχέδια αυτά δεν θα υλοποιηθούν.

Πλέον, η Cellforce θα λειτουργεί αποκλειστικά ως κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Παρότι η Porsche εγκαταλείπει την ιδέα της δικής της παραγωγής, παραμένει ενεργή στην εξέλιξη τεχνολογιών μπαταριών μέσα από τις συνέργειες του ομίλου Volkswagen.