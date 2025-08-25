H McLaren φθάνει στο Ζάντβορτ ως το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στο Grand Prix Ολλανδίας.

Μόλις 9 βαθμοί χωρίζουν τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις στη βαθμολογία της Formula 1, με 10 Grand Prix να απομένουν για τη λήξη της σεζόν. Οι δύο οδηγοί της McLaren Racing είναι τα μεγάλα φαβορί για νίκη στο προσεχές Grand Prix Ολλανδίας (29-31 Αυγούστου).

Η διαφορά δυναμικής της MCL39 σε σχέση με τα άλλα μονοθέσια είναι τέτοια που η βρετανική ομάδα μετρά τέσσερα συνεχόμενα 1-2 στα ισάριθμα τελευταία Grand Prix (σε Αυστρία, Βρετανία, Βέλγιο και Ουγγαρία). Αυτό είχε να συμβεί για την McLaren από το 1988, τότε που οι θρύλοι Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ είχαν σημειώσει τέσσερα συνεχόμενα 1-2.

Αν οι Πιάστρι και Νόρις σημειώσουν στην Ολλανδία το πέμπτο συνεχόμενο 1-2, θα βάλουν την McLaren στην κορυφή της σχετικής λίστας, μαζί με Ferrari (1952 και 2002) και Mercedes (2014, 2015-2016 και 2019).

