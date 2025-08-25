Η γερμανική μάρκα παρουσιάζει τη δεύτερη του Q3 Sportback, η οποία είναι διαθέσιμη και σε plug-in hybrid έκδοση με ηλεκτρική αυτονομία 118 χλμ.

Μετά το Q3 SUV ήρθε η σειρά του Q3 Sportback να αποκαλυφθεί από την Audi. Οπτικά ξεχωρίζει από την έντονα κεκλιμένη οροφή, η οποία βρίσκεται κατά 2,9 εκατ. πιο χαμηλά από αυτή του Q3 SUV. Σχεδιαστική, η νέα γρίλια και τα φωτιστικά σώματα τονίζουν το δυναμικό χαρακτήρα του Sportback αμαξώματος. Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 488 λίτρα, τιμή που αυξάνεται στα 575 λίτρα αν ο συρόμενος πίσω πάγκος μετατοπιστεί προς τα εμπρός.

Εκδόσεις κινητήρων

Η νέα γενιά του δημοφιλούς οχήματος ελεύθερου χρόνου ενσωματώνει το νέο σύστημα e-hybrid, το οποίο συνδυάζει τον 1.5 βενζίνης (177 ίππων) και ηλεκτροκινητήρα, για συνδυαστική ισχύ 272 ίππων. Χάρη στην μεγάλη μπαταρία των 25,7 kWh η οποία φορτίζει σε DC έως 509 kW, η ηλεκτρική αυτονομία φθάνει τα 118 χλμ. (119 χλμ,. στο Q3 SUV e-hybrid). Η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς.

Το νέο Q3 Sportback είναι διαθέσιμο επίσης με τον 1.5 TFSI 150 ίππων (κίνηση μπροστά), τον 2.0 TDI 150 ίππων (κίνηση μπροστά), τον 2.0 TFSI 204 ίππων (τετρακίνηση quattro) και τον 2.0 TFSI 265 ίππων (quattro).

Η Audi εφοδιάζει το Q3 Sportback με νέα ανάρτηση για βελτιωμένη άνεση και οδική συμπεριφορά. Οι πωλήσεις του μοντέλου θα αρχίσουν στη Γερμανία από τον Νοέμβριο, με τιμές που αρχίζουν από τις 46.450 ευρώ.