Το NIO EL6 στο Golden Hall: το νέο premium ηλεκτρικό SUV συστήνεται στην Ελλάδα

Η κινεζική μάρκα κάνει το πρώτο της βήμα στη χώρα μας με την παρουσίαση του EL6, ενός ηλεκτρικού SUV 490 ίππων και αυτονομίας έως 529 χιλιομέτρων.

Η NIO, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην παγκόσμια ηλεκτροκίνηση, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα παρουσιάζοντας το νέο EL6 στο Golden Hall. Η επιλογή του εμπορικού κέντρου σηματοδοτεί τη φιλοδοξία της μάρκας να συστηθεί άμεσα στο ελληνικό κοινό μέσα από έναν χώρο ανοιχτό και προσιτό.

Το EL6 αποδίδει 490 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 529 χιλιόμετρα (WLTP). Το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο με ανακυκλώσιμα υλικά και παραπέμπει σε premium lounge, με μεγάλη πανοραμική οροφή και το σύστημα ψηφιακής υποβοήθησης NOMI. Ο στόχος της NIO είναι να συνδυάσει την άνεση με την καινοτομία, προβάλλοντας μια πιο βιώσιμη φιλοσοφία μετακίνησης.

Η άφιξη στην ελληνική αγορά

Την αποκλειστική εκπροσώπηση της NIO στη χώρα μας έχει ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, σε συνεργασία με την κυπριακή Π.Μ. Τσεριώτης Λτδ. Το νέο εταιρικό σχήμα θα δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από την ηλεκτροκίνηση.

Τα μοντέλα που θα ακολουθήσουν

Η γκάμα της NIO που προγραμματίζεται για την Ελλάδα περιλαμβάνει:

EL6: μεσαίο SUV

EL8: εξαθέσιο πολυτελές SUV

ET5: μεσαίο sedan

ET5 Touring: ηλεκτρικό tourer

firefly: compact EV για την πόλη (αναμένεται το Φθινόπωρο του 2025)

Με το μότο «Blue Sky Coming», η NIO τονίζει το όραμά της για πιο καθαρό περιβάλλον και μια νέα εμπειρία μετακίνησης.