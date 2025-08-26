Το Nissan X-Trail NISMO παρουσιάστηκε στην Ιαπωνία

Η σπορ έκδοση του X-Trail διαθέτει αναβαθμισμένη ανάρτηση, τετρακίνηση e-4ORCE και σχεδίαση εμπνευσμένη από το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η Nissan παρουσίασε στην Ιαπωνία το νέο X-Trail NISMO, δίνοντας σπορ χαρακτήρα στο δημοφιλές SUV της γκάμας της. Η νέα έκδοση σχεδιάστηκε με τη φιλοσοφία ενός «Grand Touring SUV» που συνδυάζει άνεση για καθημερινή χρήση με την πιο παθιασμένη οδηγική εμπειρία που φέρει την υπογραφή της NISMO. Οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν στην Ιαπωνία στις 24 Σεπτεμβρίου.

Το X-Trail NISMO διαθέτει ειδικά ρυθμισμένο πλαίσιο και την τεχνολογία τετρακίνησης e-4ORCE, που έχει προσαρμοστεί για πιο σπορ χαρακτήρα. Η ανάρτηση χρησιμοποιεί αμορτισέρ Kayaba Swing Valve – για πρώτη φορά σε μοντέλο της Nissan – προσφέροντας καλύτερο έλεγχο του αμαξώματος χωρίς να θυσιάζεται η άνεση. Η κατανομή ισχύος εμπρός-πίσω αλλάζει ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και την επιτάχυνση στις στροφές.

Τα ελαστικά Michelin Pilot Sport EV και οι νέες ζάντες 20 ιντσών συνεργάζονται με το βελτιωμένο υδραυλικό τιμόνι για πιο άμεση αίσθηση και ακρίβεια.

Σχεδίαση με αγωνιστικό DNA

Το εξωτερικό του X-Trail NISMO διαφοροποιείται αισθητά με αεροδυναμικά βοηθήματα που βελτιώνουν την κάθετη δύναμη. Η εμπρός μάσκα με κόκκινες λεπτομέρειες, το νέο splitter, ο πίσω διαχύτης και η αεροτομή παραπέμπουν ξεκάθαρα στη NISMO, ενώ οι ελαφριές ζάντες Enkei συμβάλλουν στη μείωση βάρους και στη βελτίωση της ροής του αέρα. Σε σχέση με το βασικό X-Trail, η άνωση μειώθηκε κατά 29%.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί το μαύρο με κόκκινες λεπτομέρειες, ενώ για τους πιο απαιτητικούς προσφέρονται προαιρετικά καθίσματα Recaro, με ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση και κορυφαία πλευρική στήριξη. Έτσι, το X-Trail NISMO συνδυάζει την πρακτικότητα και την άνεση του X-Trail με τη σπορ ατμόσφαιρα των μοντέλων NISMO.