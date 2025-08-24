Μπαταρίες EV: Υπερπαραγωγή σήμερα, προκλήσεις αύριο

Η τριπλάσια από τη ζήτηση παραγωγική ικανότητα ρίχνει τις τιμές των μπαταριών, αλλά δημιουργεί αβεβαιότητες για το μέλλον της αγοράς.

Η αγορά μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα διανύει μια περίοδο εκρηκτικής ανάπτυξης – τόσο εκρηκτικής, που η παραγωγή έχει ξεφύγει από τη ζήτηση. Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Mobility, το 2025 η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα αναμένεται να φτάσει τις 3.930 GWh, την ώρα που η ζήτηση θα περιοριστεί στις 1.161 GWh. Με απλά λόγια, παράγονται τριπλάσιες μπαταρίες από όσες χρειάζονται σήμερα οι αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η Κίνα μπροστά στην κούρσα

Η υπερπαραγωγή έχει την υπογραφή κυρίως των Κινέζων κατασκευαστών. Η CATL, ο μεγαλύτερος προμηθευτής μπαταριών στον κόσμο, και η BYD, ηγέτης στα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά, έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα για νέες μονάδες παραγωγής. Ακόμη και όταν η ζήτηση επιβραδύνεται, τα εργοστάσια συνεχίζουν να επεκτείνονται. Οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες, που κυριαρχούσαν κάποτε στην τεχνολογία των μπαταριών, βλέπουν τώρα το μερίδιό τους να μειώνεται.

Η έκρηξη δεν αφορά μόνο τα ίδια τα στοιχεία της μπαταρίας, αλλά και όλα τα εξαρτήματα που τις συνθέτουν: ανόδους, καθόδους, ηλεκτρολύτες, separators. Κάποιες μεγάλες εταιρείες έχουν προχωρήσει σε κάθετη ολοκλήρωση (παράγοντας οι ίδιες κρίσιμα εξαρτήματα), αλλά η αλυσίδα εξακολουθεί να στηρίζεται σε δεκάδες εξειδικευμένους προμηθευτές.

Οι πρώτες επιπτώσεις

Η υπερπροσφορά έχει ήδη αρχίσει να πιέζει τις τιμές προς τα κάτω. Για τους καταναλωτές και τις αυτοκινητοβιομηχανίες, αυτό είναι θετική εξέλιξη: οι μπαταρίες είναι το ακριβότερο κομμάτι ενός EV, οπότε η μείωση του κόστους μπορεί να κάνει τα ηλεκτρικά πιο προσιτά.

Ωστόσο, για τους ίδιους τους κατασκευαστές μπαταριών, η εικόνα δεν είναι το ίδιο αισιόδοξη. Εταιρείες όπως η Panasonic έχουν αναβάλει την πλήρη παραγωγική δυναμικότητα νέων εργοστασίων (π.χ. στο Κάνσας), ενώ η LG Energy Solution καθυστερεί την ανάπτυξη μονάδας στο Μίσιγκαν. Μπαίνει «φρένο» στις επενδύσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα της ζήτησης.

Το μέλλον της αγοράς

Το παράδοξο είναι ότι η σημερινή υπερπροσφορά μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικό έλλειμμα. Εάν οι χαμηλές τιμές και τα μειωμένα περιθώρια κερδών οδηγήσουν σε περιορισμό της εξόρυξης πρώτων υλών (λίθιο, νικέλιο, κοβάλτιο), τότε μετά το 2030, όταν αναμένεται νέα έκρηξη στη ζήτηση EV, η αγορά ίσως βρεθεί ξανά σε ασφυξία.

Η υπερπαραγωγή του σήμερα είναι λοιπόν ένα δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία, προσφέρει φθηνότερες μπαταρίες και ταχύτερη διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων. Από την άλλη, απειλεί να αποσταθεροποιήσει μια αλυσίδα εφοδιασμού που χρειάζεται ισορροπία για να καλύψει τις ανάγκες του αύριο.