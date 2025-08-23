Ducato Back2Back: Όχι, η Fiat δεν τρελάθηκε (vid)

Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που η Fiat ένωσε δύο βαν μεταξύ τους.

Στο Caravan Salon του Ντίσελντορφ η Stellantis παρουσιάζει μία σειρά από επαγγελματικά οχήματα, όμως το ενδιαφέρον του κοινού μαγνητίζει το Fiat Ducato Back2Back.

Με μία πρώτη ματιά φαίνονται δύο καμπίνες βαν να έχουν συναρμολογηθεί πλάτη με πλάτη. Όμως πρόκειται για ένα project της Stellantis που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε όλες τις μάρκες του ομίλου που κατασκευάζουν βαν. Έτσι περιορίζονται τα κόστη μεταφοράς των βαν σε εξωτερικούς συνεργάτες. Τα δύο βαν ενσωματώνονται σε ένα προσωρινό πλαίσιο και αποστέλλονται στους προορισμούς τους.

Εκεί οι εταιρείες κατασκευής τροχόσπιτων τα αποσυναρμολογούν και τοποθετούν το οριστικό πλαίσιο του βαν και το χώρο διαβίωσης.