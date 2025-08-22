Η Mercedes-Benz βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την BMW για χρήση των βαυαρικών τετρακύλινδρων κινητήρων στα μελλοντικά της μοντέλα.

Η Mercedes-Benz βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την BMW για τη χρήση τετρακύλινδρων κινητήρων της δεύτερης στα μελλοντικά βενζινοκίνητα μοντέλα της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Autocar και του Manager Magazin, οι συζητήσεις έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο και οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται πριν από το τέλος του 2025.

Αν τελικά η συμφωνία προχωρήσει, θα αποτελέσει ιστορικό προηγούμενο: για πρώτη φορά δύο από τους μεγαλύτερους και πιο άμεσους ανταγωνιστές της γερμανικής premium αυτοκινητοβιομηχανίας θα μοιραστούν κινητήρες – και πιθανόν στο μέλλον και κιβώτια ταχυτήτων.

Γιατί η Mercedes χρειάζεται την BMW

Ο βασικός λόγος πίσω από τη συμμαχία είναι η στρατηγική της Mercedes-Benz γύρω από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση προχωρά με πιο αργούς ρυθμούς απ’ όσο περίμενε η εταιρεία, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να στηρίξει τα θερμικά και τα plug-in hybrid μοντέλα της για περισσότερα χρόνια.

Η Mercedes παρουσίασε πρόσφατα τον νέο 1.5 M252, ο οποίος όμως είναι κατάλληλος μόνο για mild hybrid εκδόσεις. Για plug-in υβριδικά ή για range-extender εφαρμογές δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί. Εκεί έρχεται η BMW με τον B48: έναν δίλιτρο, τούρμπο τετρακύλινδρο που χρησιμοποιείται σχεδόν σε κάθε τρέχον BMW και MINI.

Παραγόμενος στο εργοστάσιο του Steyr στην Αυστρία, ο B48 έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε εγκάρσια όσο και σε διαμήκη διάταξη, δίνοντας στη Mercedes ευελιξία για μοντέλα από την CLA και την GLA μέχρι την C-Class, την E-Class και την GLC.

Το διακύβευμα

Για τη Mercedes-Benz, η συνεργασία θα εξασφαλίσει κινητήρες συμβατούς με τα αυστηρά πρότυπα Euro 7, χωρίς νέα δαπανηρά επενδυτικά προγράμματα. Για την BMW, θα πρόκειται για μια μεγάλη εμπορική επιτυχία, αλλά και έναν τρόπο να μοιραστεί το βάρος της παραγωγής μελλοντικών κινητήρων σε μια εποχή όπου οι θερμικοί σταδιακά περιορίζονται.

Υπάρχει μάλιστα σκέψη για κοινή μονάδα παραγωγής στις ΗΠΑ, ώστε να αποφευχθούν οι δασμοί εισαγωγής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ιστορική αλλαγή ισορροπιών

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα είναι μια από τις πιο ριζοσπαστικές κινήσεις στη γερμανική -και παγκόσμια- αυτοκινητοβιομηχανία. Δύο μάρκες που χτίστηκαν πάνω στον ανταγωνισμό τους -από τα σπορ coupe μέχρι τα πολυτελή sedan- μπορεί σύντομα να μοιράζονται την ίδια «καρδιά» κάτω από το καπό.

Μια συνεργασία που λίγα χρόνια πριν θα ακουγόταν αδιανόητη, σήμερα φαντάζει στρατηγική ανάγκη: οι εποχές αλλάζουν, τα κόστη εκτοξεύονται και ακόμα και οι πιο σκληροί αντίπαλοι βρίσκουν κοινό έδαφος.