Η CUPRA αποκάλυψε το... ηφαιστειογενές όνομα του νέου της concept

Η μάρκα θα παρουσιάσει στη Γερμανία το μοντέλο που εκφράζει τη μελλοντική της σχεδιαστική ταυτότητα

Η CUPRA αποκάλυψε το όνομα του νέου της δημιουργήματος, και αυτό είναι Tindaya. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο όχημα που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό στις 8 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της έκθεσης IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της εταιρείας.

Το όνομα προέρχεται από το όρος Tindaya, ένα ηφαιστειογενές βουνό στη Φουερτεβεντούρα των Καναρίων Νήσων. Η επιλογή δεν είναι τυχαία: ο χαλκόχρωμος βράχος του θυμίζει την υπογραφή χρωμάτων της CUPRA, ενώ η άγρια μορφή του συνδέεται με τις υφές και τα υλικά που χαρακτηρίζουν το σχεδιαστικό της λεξιλόγιο.

Όραμα για το μέλλον

Σύμφωνα με την ισπανική μάρκα, το Tindaya εκφράζει τη μελλοντική σχεδιαστική της κατεύθυνση και αποτελεί «τη μέγιστη έκφραση της επικέντρωσης στον οδηγό». Το εσωτερικό και το εξωτερικό σχεδιάστηκαν γύρω από μια ριζοσπαστική ιδέα που συνοψίζεται στο μότο «No Drivers, No CUPRA», αναδεικνύοντας ότι η οδήγηση και τα συναισθήματα παραμένουν στον πυρήνα της φιλοσοφίας της.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πρωτότυπο που επιχειρεί να συνδυάσει τεχνολογία και συναίσθημα, με στόχο να δώσει μια εικόνα της επόμενης ημέρας της CUPRA και των μοντέλων που θα ακολουθήσουν.