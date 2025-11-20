Σαν Σήμερα: Ο Φέτελ αποχαιρέτησε την F1 και ένα ταλέντο χάθηκε νωρίς (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με μια φθινοπωρινή «βουτιά» στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θα μάθουμε για τον τελευταίο αγώνα του θρύλου των αγώνων, Στέρλινγκ Μος, ενώ ένας τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είπε επίσης αντίο στη Formula 1. Επιπλέον, ένας «Ιπτάμενος Φινλανδός» κέρδισε στο WRC, ενώ ένα από τα πιο μεγάλα ταλέντα που βρέθηκαν πίσω από αγωνιστικά αυτοκίνητα γεννήθηκε πριν από 66 χρόνια.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 20/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1957, γεννήθηκε ένας από τους πιο ταλαντούχους οδηγούς στα χρονικά των αγώνων ταχύτητας, ο Στεφάν Μπέλοφ. Έχοντας προκαλέσει αίσθηση στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, ο Γερμανός αναρριχήθηκε μέχρι το κορυφαίο επίπεδο αγώνων στα μέσα της δεκαετίας του ‘80. Το 1984 και 1985 αγωνίστηκε τόσο στη Formula 1 όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSC), δείχνοντας δείγματα ευφυέστατης οδήγησης. Μάλιστα, κατέκτησε τον τίτλο του WSC το 1984, με την ομάδα της Porsche, ενώ πολλοί τον χαρακτήρισαν ως τον οδηγό που θα έσπαγε όλα τα ρεκόρ. Δυστυχώς σκοτώθηκε σε μια άσχημη σύγκρουση τον Σεπτέμβριο του 1985, όταν έτρεχε στα 1000 χιλιόμετρα του Σπα για το WSC.

Σαν σήμερα το 1960, ο αείμνηστος Στέρλινγκ Μος πήρε τη νίκη στο Grand Prix των ΗΠΑ, οδηγώντας μια Lotus 18 του Ρομπ Ουόκερ. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας στην F1 πριν την μεγάλη αλλαγή κανονισμών στους κινητήρες. Ο Βρετανός άφησε 38 δευτερόλεπτα πίσω την εργοστασιακή Lotus του Ινές Άιρλαντ, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με δύο νίκες και στην τρίτη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών.

Σαν σήμερα το 1974, ο Τίμο Μάκινεν πήρε τη νίκη στο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του καινούριου τότε Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Αυτή ήταν και η τελευταία νίκη για το εμβληματικό Ford Escort Mk1. Ο «Ιπτάμενος Φινλανδός», άφησε πίσω του το Saab 96 του Στιγκ Μπλόμκβιστ και τη Lancia Stratos του Σάντρο Μουνάρι.

Σαν σήμερα το 2022, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο τελευταίος αγώνας της σεζόν της Formula 1. Ο Μαξ Φερστάπεν είχε εύκολο έργο εκκινώντας από την pole position και έφτασε σε μια ακόμη νίκη, κλείνοντας με ιδανικό τρόπο τη σεζόν. Το ενδιαφέρον είχε στραφεί στη μάχη για τη 2η θέση - τόσο στον αγώνα, όσο και στο πρωτάθλημα οδηγών, ανάμεσα στους Σαρλ Λεκλέρ και Σέρχιο Πέρεζ. Εν τέλει, ο Μονεγάσκος ήταν αυτός που επικράτησε ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, με τον Μεξικανό πίσω του. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Σεμπάστιαν Φέτελ στη Formula 1. Ο Γερμανός, παρά την κακή στρατηγική της Aston Martin, τερμάτισε στη 10η θέση, παίρνοντας 1 βαθμό.

Φωτογραφίες: zdravkost/Twitter-X