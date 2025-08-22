Η Alfa Romeo 33 Stradale έκανε πρεμιέρα στην Καλιφόρνια

Το supercar που θα παραχθεί σε μόλις 33 κομμάτια παγκοσμίως παρουσιάστηκε στην Monterey Car Week 2025.

Η Alfa Romeo παρουσίασε για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική τη νέα 33 Stradale, στο πλαίσιο του Monterey Car Week 2025. Το μοντέλο, που αποτελεί σύγχρονη αναβίωση της εμβληματικής Tipo 33 Stradale του 1967, εμφανίστηκε σε τέσσερις κορυφαίες εκδηλώσεις της Καλιφόρνιας: το Motorlux, το Hagerty House, το Quail Lodge και τη Laguna Seca.

Κατασκευασμένη εξολοκλήρου στο Carrozzeria Touring Superleggera στην Ιταλία, η 33 Stradale είναι ένα συλλεκτικό supercar περιορισμένης παραγωγής, με μόλις 33 μονάδες παγκοσμίως – όλες ήδη πουλημένες. Κάθε αυτοκίνητο δημιουργείται με χειροποίητη διαδικασία, προσαρμοσμένη στις επιθυμίες του ιδιοκτήτη, σε συνεργασία με το Centro Stile της Alfa Romeo.

Η μηχανική της καρδιά είναι ένας 3.0 V6 biturbo με ισχύ 630 ίππων, που προσφέρει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε κάτω από 3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 333 χλμ./ώρα. Το πλαίσιο από ανθρακονήματα, η ενεργή ανάρτηση και οι εντυπωσιακές dihedral πόρτες τονίζουν τον συνδυασμό παράδοσης και τεχνολογικής πρωτοπορίας.

Στο Hagerty House, σε ειδική εκδήλωση με περιορισμένους καλεσμένους, ο Κριστιάνο Φιόριο (Global Marketing & Special Projects) και ο Γκλιν Μπλουμκιστ, Αμερικανός πελάτης της 33 Stradale, μίλησαν για τη φιλοσοφία του μοντέλου και την εξατομικευμένη διαδικασία δημιουργίας κάθε αυτοκινήτου.

Με την παρουσία της στη Monterey Car Week, η Alfa Romeo υπογράμμισε τη σύνδεσή της με το design, την αγωνιστική κληρονομιά και την ιταλική δεξιοτεχνία, προβάλλοντας τη 33 Stradale ως μια από τις πιο αποκλειστικές προτάσεις στη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία. Η τιμή της εκτιμάται σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ (για την αγορά των ΗΠΑ), στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον συλλεκτικό της χαρακτήρα.