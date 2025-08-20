F1 - 20 λεπτά μάχες ρόδα με ρόδα (vid)

Οι πιο εντυπωσιακές μονομαχίες από τα πρώτα 14 Grand Prix της φετινής σεζόν στη Formula 1, σε ένα χορταστικό βίντεο.

Η μονομαχία Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι στην Αυστρία ήταν ένα από τα highlight της φετινής σεζόν στη Formula 1. Οι δύο οδηγοί της McLaren πάλεψαν αρκετές φορές φέτος για την νίκη, με στόχο το πρωτάθλημα.

Η F1 συγκέντρωσε σε ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών τις πιο εντυπωσιακές και σκληρές μάχες από τα πρώτα 14 Grand Prix. Ορισμένες οδήγησαν σε ποινές, όπως αυτή του Μαξ Φερστάπεν για την εσκεμμένη επαφή με τον Τζορτζ Ράσελ στην Ισπανία. (Για να δείτε το βίντεο πατήστε "Watch on YouTube")

Οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης αναλύουν όσα έγιναν στο γεμάτο ανατροπές πρώτο μισό της σεζόν του 2025, αναλύουν αυτούς που ξεχώρισαν, αυτούς που απογοήτευσαν και κοιτάζουν μπροστά στα 10 Grand Prix που απομένουν για τη λήξη του πρωταθλήματος.