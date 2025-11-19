F1 - Ποιο κανάλι πήρε τα δικαιώματα για την επόμενη τριετία
Την επόμενη σεζόν αλλάζουν πολλά στη Formula 1, με νέα μονοθέσια, νέους κανονισμούς και μία νέα ομάδα.
Το 2026 το πρωτάθλημα της Formula 1 αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νέα μονοθέσια με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του υβριδικού συστήματος, νέοι κανονισμοί, ακόμα και νέα ομάδα, καθώς η Cadillac F1 Team γίνεται η 11η του grid.
Αυτό που δεν αλλάζει - τουλάχιστον στην Ελλάδα - είναι η τηλεοπτική στέγη του κορυφαίου πρωταθλήματος του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος Antenna, τα grand prix θα μεταδίδονται αποκλειστικά σε ANT1+ και ANT1 για την επόμενη τριετία (2026-2028).
Η φετινή σεζόν πλησιάζει στη λήξη της, με το Grand Prix Λας Βέγκας να διεξάγεται το τριήμερο 21-23 Νοεμβρίου. Η έκβασή του ίσως αποδειχθεί καθοριστική στην μάχη του τίτλου οδηγών, τον οποίο διεκδικούν οι Λάντο Νόρις, Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν.