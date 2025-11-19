Την επόμενη σεζόν αλλάζουν πολλά στη Formula 1, με νέα μονοθέσια, νέους κανονισμούς και μία νέα ομάδα.

Το 2026 το πρωτάθλημα της Formula 1 αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νέα μονοθέσια με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του υβριδικού συστήματος, νέοι κανονισμοί, ακόμα και νέα ομάδα, καθώς η Cadillac F1 Team γίνεται η 11η του grid.

Αυτό που δεν αλλάζει - τουλάχιστον στην Ελλάδα - είναι η τηλεοπτική στέγη του κορυφαίου πρωταθλήματος του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος Antenna, τα grand prix θα μεταδίδονται αποκλειστικά σε ANT1+ και ANT1 για την επόμενη τριετία (2026-2028).

Η φετινή σεζόν πλησιάζει στη λήξη της, με το Grand Prix Λας Βέγκας να διεξάγεται το τριήμερο 21-23 Νοεμβρίου. Η έκβασή του ίσως αποδειχθεί καθοριστική στην μάχη του τίτλου οδηγών, τον οποίο διεκδικούν οι Λάντο Νόρις, Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν.