Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μόναχο θα κάνει η νέα iX3, το πρώτο μοντέλο Neue Klasse της BMW.

Μπορεί η BMW να καθυστέρησε να λανσάρει πλατφόρμα αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όμως είναι έτοιμη να θέσει ψηλά τον πήχη στην ηλεκτροκίνηση. Η iX3 είναι το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, με τις πωλήσεις της να αρχίζουν το 2026. Το μεσαίο ηλεκτρικό SUV θα κάνει πρεμιέρα στο προσεχές σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου (8-14 Σεπτεμβρίου).

H γερμανική μάρκα έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τη διαδικασία ταχυφόρτισης της μεγάλης μπαταρίας, ωφέλιμης χωρητικότητας 108 kW. Με ισχύ έως 400 kW, η διαδικασία 10-80% διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ μέσα σε ένα δεκάλεπτο η αυτονομία αυξάνεται κατά 350 χιλιόμετρα!

BMW iX3 Neue Klasse charging test.

• 400 kW peak

• 108kW usable

• 10% to 80% in 20 minutes

• 15kWh/100km (4.14mi/kWh) efficiency



10 min charge test:

• 7%-56%

• 350 km (217 miles) added

• 318 kW average pic.twitter.com/Tiae9VqWfb — AlejandroEV66 (@AlejandroEV66) August 19, 2025

Η BMW iX3 εφοδιάζεται με τεχνολογία μπαταρίας 800V, όμως θα είναι εφικτή και η ταχυφόρτιση σε DC 400V. Όσο για την μέγιστη αυτονομία, αυτή ανέρχεται στην εντυπωσιακή τιμή των 800 χιλιομέτρων.