Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής προειδοποιεί ότι οι αλλαγές θα περιορίσουν τα προσπεράσματα και θα κάνουν τους αγώνες λιγότερο θεαματικούς

Οι κανονισμοί του MotoGP για το 2027 υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα του πρωταθλήματος, όμως δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι η κατεύθυνση είναι η σωστή. Ο Κέισι Στόνερ, ο άνθρωπος που κατέκτησε δύο τίτλους και παραμένει μια από τις πιο σεβαστές φωνές στον χώρο, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Η μείωση της χωρητικότητας των κινητήρων από 1.000 σε 850 κ.εκ., η κατάργηση των ride-height devices και οι περιορισμοί στην αεροδυναμική συνοδεύονται από μείωση του ελάχιστου βάρους στα 153 κιλά. Στόχος, σύμφωνα με την Dorna, είναι να μπει «φρένο» στις εξωφρενικές επιδόσεις και να επανέλθει στο προσκήνιο ο ρόλος του αναβάτη.

Ο Στόνερ όμως βλέπει διαφορετικά τα πράγματα: «Όσο πιο ελαφριά κάνεις τη μοτοσικλέτα, τόσο μικραίνουν τα φρένα. Με λιγότερη τελική ταχύτητα και χωρίς τα ride-height devices, τα σημεία φρεναρίσματος έρχονται πιο κοντά. Άρα λιγότερες ευκαιρίες για προσπεράσματα». Προσθέτει μάλιστα ότι η αύξηση των ταχυτήτων μέσα στη στροφή θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερο «βρόμικο αέρα» και προβλήματα θερμοκρασίας στα ελαστικά, αφήνοντας ουσιαστικά άθικτα τα ζητήματα που ταλαιπωρούν ήδη το MotoGP.

Ο Στόνερ τα λέει εδώ και καιρό

Η κριτική του Αυστραλού δεν προκαλεί έκπληξη. Από καιρό έχει εκφραστεί κατά της υπερβολικής εξάρτησης από την αεροδυναμική και τα ηλεκτρονικά. Αυτή τη φορά όμως το μήνυμα είναι πιο άμεσο: «Κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν το βλέπει κανείς».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι το τέλος του 2025, όταν οι κατασκευαστές θα ξεκινήσουν τις πρώτες δοκιμές των νέων 850άρηδων, η συζήτηση θα φουντώνει. Και οι δηλώσεις του Στόνερ ίσως αποδειχθούν προφητικές για το αν το MotoGP θα παραμείνει το πιο θεαματικό πρωτάθλημα στον κόσμο ή αν θα μπει σε μια περίοδο… αποστείρωσης.