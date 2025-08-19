F1 H2H: Από το 11-2 του Λεκλέρ στον Χάμιλτον, έως το 7-7 Πιάστρι και Νόρις

Ο εσωτερικός πόλεμος μεταξύ των teammates στις δέκα ομάδες της Formula 1, μετά τα 14 πρώτα Grand Prix της σεζόν.

Το καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1 δίνει μία ευκαιρία για αποτίμηση όσων έγιναν στους πρώτους 14 αγώνες της σεζόν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εσωτερικές μονομαχίες στις δέκα ομάδες.

Στο H2H (head to head) υπάρχουν η απόλυτη ισορροπία της McLaren, με τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις στο 7-7. Υπάρχει και το απόλυτο 14-0 του Τζορτζ Ράσελ επί του Κίμι Αντονέλι στην Mercedes-AMG F1, αλλά και το 11-2 του Σαρλ Λεκλέρ επί του Λούις Χάμιλτον στη Scuderia Ferrari (και οι δύο οδηγοί της ιταλικής ομάδας αποκλείστηκαν στο GP Κίνας).

