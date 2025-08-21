Η Volkswagen έπιασε το ορόσημο παραδίδοντας ένα ID.7 Tourer Pro σε μαύρο χρώμα.

Η οικογένεια ηλεκτρικών μοντέλων ID. της Volkswagen ετοιμάζεται να υποδεχθεί το ID.2, ένα μίνι crossover. Η γερμανική μάρκα έχει εξαιρετικές επιδόσεις στην παγκόσμια αγορά EV, γιορτάζοντας πρόσφατα την παραγωγή 1,5 εκατ. αυτοκινήτων ID.

Το αυτοκίνητο-ορόσημο είναι ένα μαύρο ID.7 Tourer Pro, το οποίο παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του στο εργοστάσιο του Έμντεν, στη Γερμανία.

Μοντέλα της οικογένειας ID. κατασκευάζονται επίσης στα εργοστάσια του Τσβικάου, της Δρέσδης, του Ανόβερο, αλλά και εκτός Γερμανίας, σε ΗΠΑ και Κίνα.